Двое мужчин подрались в новосибирском автобусе из-за электронной сигареты

Двое мужчин подрались в новосибирском автобусе из-за электронной сигареты
Двое мужчин подрались в новосибирском автобусе из-за электронной сигареты
Вчера, 08:23ТранспортФото: АСТ-54

В Новосибирске пассажиры подрались в автобусе из-за электронной сигареты

На днях в городском автобусе двое мужчин сцепились по причине курения электроннки. Об этом передают очевидцы в группе «АСТ-54».

По сообщению свидетелей, инцидент произошёл в автобусе №39. Кондуктор сделала замечание курящему в салоне мужчине, но на эти слова он не обратил внимания.

Далее курящего решил проучить один из пассажиров. Новосибирцы подрались: виновнику инцидента досталось коленкой по голове. Электронная сигарета пострадала больше всего – ее просто выкинули в окно на улицу. После произошедшего один из мужчин вышел из салона, а второй продолжил свой маршрут.

Напомним, ранее в Новосибирске женщины-водители троллейбуса подрались из-за того, что не поделили маршрут. Инцидент произошел 6 июля 2022 года у остановки «Сад Дзержинского».

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