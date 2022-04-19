Как зарегистрироваться на сайте Единой России для голосования на праймериз 2022

Как зарегистрироваться на сайте Единой России для голосования на праймериз 2022
Как зарегистрироваться на сайте Единой России для голосования на праймериз 2022
Сегодня, 18:02ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Регистрация избирателей на праймериз с 18 апреля 2022 года, как это сделать через «Госуслуги» – пишет Atas.info

Регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в сентябре началась 18 апреля 2022 года и будет проходить до 27 мая.

Регистрацию на предварительное голосование «Единой России» можно пройти через «Госуслуги» или сайт mos.ru для жителей Москвы – это обеспечивает легитимность голосования и защиту персональных данных пользователей.

Заявки подали уже более 1,7 тысяч кандидатов – это более чем вдвое выше общего числа мандатов.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет в онлайн-формате с 23 по 29 мая 2022 года. Оставить свой голосов можно будет на сайте pg.er.ru с верификацией через «Госуслуги».

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