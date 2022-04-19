Как зарегистрироваться на сайте Единой России для голосования на праймериз 2022

Регистрация избирателей на праймериз с 18 апреля 2022 года, как это сделать через «Госуслуги» – пишет Atas.info

Регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в сентябре началась 18 апреля 2022 года и будет проходить до 27 мая. Регистрацию на предварительное голосование «Единой России» можно пройти через «Госуслуги» или сайт mos.ru для жителей Москвы – это обеспечивает легитимность голосования и защиту персональных данных пользователей. Заявки подали уже более 1,7 тысяч кандидатов – это более чем вдвое выше общего числа мандатов. Предварительное голосование «Единой России» пройдет в онлайн-формате с 23 по 29 мая 2022 года. Оставить свой голосов можно будет на сайте pg.er.ru с верификацией через «Госуслуги».

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