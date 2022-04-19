Приставы вызвали спасателей для выселения должника из квартиры в Новосибирске

Приставы вызвали спасателей для выселения должника из квартиры в Новосибирске
Приставы вызвали спасателей для выселения должника из квартиры в Новосибирске
Сегодня, 16:24ОбществоФото: УФССП по Новосибирской области
Мужчина съехал из арендованной квартиры, не оставив ключи.

В Новосибирске судебным приставам пришлось вызвать спасателей, чтобы выселить из квартиры должника. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области 19 апреля.

Квартиру-студию снимали у представителя департамента энергетики жилищного и коммунального хозяйства 60-летний мужчина и 66-летняя женщина. Когда договор найма истек, они отказались съезжать. Хозяин жилья подал иск в суд.

Как отметили в УФССП по региону, комната находится в общежитии, которое является маневренным фондом. Там на момент поступления исполнительного документа проживал другой человек. Оказалось, что та пара пенсионеров сдала ему жильё.

Судебные приставы попросили мужчину покинуть квартиру и дали время на сбор личных вещей. По приезде на место выяснилось, что комната уже давно пустует, и, чтобы попасть внутрь сотрудникам ведомства пришлось подключать на помощь спасателей.

«Чтобы предоставить доступ в жилую комнату, пришлось привлечь специалистов муниципально-аварийной спасательной службы. Им пришлось задействовать спецтехнику. Спасатели вскрыли окно второго этажа, проникли в квартиру и демонтировали замок двери с внутренней стороны», - пояснили в управлении.

После квартиру передали взыскателю, исполнительное производство закрыли. А вот семейной паре придется оплатить исполнительский сбор в размере 5 000 рублей за неисполнение решения суда в указанные сроки.

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