Из наркобаронов в строители: как выживают цыгане в Новосибирске

Александра Лемешева – потомственная цыганка из Новосибирска. Сейчас она лишь поддерживает общение со своими родственниками, но жестких традиций не придерживается – у неё русский муж, двое детей от него и работа.
Новосибирск не славится большим количеством цыган, поэтому здесь о таборах мало что известно. Лемешева рассказала, что их табор раньше проживал в Кольцово, но часто приходилось переезжать, потому что жилье арендованное и при любой проблеме выселяли, а сейчас они живут возле города, но место указывать не стала.
Девушка рассказала, что цыгане действительно работать не любят. Так сложилось еще с давних времен. Женщин никогда не отправляют на учебу или работу – они должны всю свою жизнь посвящать домашним обязанностям и детям.
Мужчины чаще всего работают разнорабочими или на стройке, но некоторые занимаются перепродажей металла, штор и даже автомобилей.
«Что цыгане не работают – это самое большое заблуждение. Мужчинам в таборе тоже хочется хорошо кушать, что они будут, сидеть голодать и ничего не делать? Вы хоть замечали, какие упитанные цыганские мужчины, а это все уж точно не от бедной жизни», - сказала Лемешева.
Подрабатывать могут даже мальчики до 16 лет, но только на легкой работе, если их куда-то примут.
Самое маленькое количество цыган занимается недвижимостью – они сдают в аренду помещения или держат свои кафе и рестораны.
Богдан Царев, брат Александры, объяснил, что много цыган действительно придерживаются понятий «АУЕ»*, поэтому такие личности действительно могут делать закладки наркотиков, сами их употреблять и даже воровать, что купить еще.
«Такое мнение возникло больше всего из сказок, что цыгане воровали коней и золото. Даже можно вспомнить мультик «Алеша Попович», там неоднократно показывали цыганский табор с украденным конем, золотом и обворовыванием с помощью гипноза. Людей самих так настраивают против нас», - сказал Царев.
В нормальном таборе, попавшийся на таком сородич изгоняется из табора, а также человеку перестают помогать и приглашать в гости. Не поможет даже переезд в другой город – о нем сразу узнают все ближайшие цыганские таборы.
Такие суровые законы из-за того, что мужчина – это добытчик. Он должен приносить всё в семью, чтобы женщины и дети были сытые, довольные. Если он занимается воровством, то понятное дело, что сядет в тюрьму – такой проблемный в таборе не нужен.
В образованности новосибирские цыгане действительно отстали – они неохотно отдают своих детей в школу. Чаще всего обучение проходит до свадьбы, а цыгане женятся уже с 12 лет, но больше всего с 15-16 – Atas.info уже рассказывал о том, как проходит цыганская свадьба.
«У нас в таборе был один отличник, который закончил школу с золотой медалью – он стал гордостью семьи. Я лично закончила только 7 классов, но потом училась в вечерней школе, когда вышла замуж за своего русского мужчину. В таборе за любую грамоту или пятерку в школе могли устроить целый праздничный стол, а если бы кто-то поступил в университет, то это наверное веселее свадьбы было бы», - сказала цыганка Лемешева.
Однако есть и исключения у тех цыган, которые действительно смогли прорваться и стать богатыми – их дети поступают на юридические или торговые факультеты в вузы.
Богдан Царев и Александра Лемешева считают, что цыгане сейчас разделились на два лагеря – одни придерживаются запрещенной субкультуры АУЕ*, они как раз и воруют, торгуют наркотиками и занимаются другими плохими делами. Другие стали цивилизованными – они быстро развиваются, становятся богаче, начинают получать неплохое образование и много работают.
«Традиции остались во многих таборах, но они стали мягче. Сейчас нет ничего постыдного, если дочь выйдет замуж за русского, если это по любви. При этом конечно для своего мужа нужно хранить девственность, слушать всегда старших, помогать своим родным», - сказала Александра.
Большое внимание цыгане уделяют детям, материнству и процессу взросления. Детей обязательно часто угощают сладостями, дарят им подарки.
Цыгане всегда стараются держаться вместе – они всегда друг-другу помогут и никогда не оставят своего в беде.
*Движение АУЕ (арестантский уклад един) было запрещено и признано экстремистской организацией в августе 2020 года Верховным судом РФ.