Из наркобаронов в строители: как выживают цыгане в Новосибирске

«У нас в таборе был один отличник, который закончил школу с золотой медалью – он стал гордостью семьи. Я лично закончила только 7 классов, но потом училась в вечерней школе, когда вышла замуж за своего русского мужчину. В таборе за любую грамоту или пятерку в школе могли устроить целый праздничный стол, а если бы кто-то поступил в университет, то это наверное веселее свадьбы было бы», - сказала цыганка Лемешева.