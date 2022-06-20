Летнее солнцестояние-2022: какого числа самый длинный день в июне

Летнее солнцестояние-2022: какого числа самый длинный день в июне
Летнее солнцестояние-2022: какого числа самый длинный день в июне
Вчера, 14:32ОбществоАлександр КондратьевФото: солнце-поможет.рф
День летнего солнцестояния ожидается 21 июня на всей территории России – это означает, что будет самый длинный день в 2022 году, а также в этот день принято совершать обряды и жечь костры, чтобы насытиться сильной энергией. Что можно и нельзя в летнее солнцестояние, приметы и обряды – в материале Atas.info.

Пик солнцестояния начнется в 16:00. Благодаря этому продолжительность дня, например, в Новосибирске, составит 17 часов 23 минуты и 7 секунд. В это время принято разжигать костры, чтобы притянуть всю энергию этого великого дня.

Приметы в День летнего солнцестояния 2022

Плохая погода в этот день означает, что будет плохой урожай в 2022 году. Однако если было много росы утром, то как раз таки наоборот ждет хорошая урожайность.

Наши предки считали, что в солнцестояние вся вода становилась магической, поэтому многие любили в ней искупаться, побольше пить, натираться и даже выполнять дома уборку с большим количеством воды.

Если на небе люди замечали много звезд, то осенью они бежали за грибами в лес, потому что считалось, что их там будет очень много.

Русские также встречали всегда рассвет в день солнцестояния, чтобы получить энергию на весь год и уберечь себя от плохого. Также была и более романтичная примета – облить девушку/мужчину водой, чтобы в скором времени пожениться.

Стоит также загадать желание, но если хотите, чтобы оно сбылось в этом году, то нужно перелезть через 12 заборов (странно, но так раньше реально делали).

Что запрещено в летнее солнцестояние в 2022 году

Раньше считалось, что в этот день много нечисти, поэтому многие боялись ложиться спать – они перед окном ложили ветку крапивы или натягивали белую нитку перед входом в спальню или свой дом. Такое рекомендуется делать тем, кто верит в это.

В этот день обязательно нужно исключить все отрицательные эмоции, ведь этот день очень легко передает всю негативную энергию ваш на долгое время, поэтому лучше сделать так, чтобы накапливалось только хорошее.

Гадать в День солнцестояния 2022 не нужно, а в особенности нельзя вызывать духов. Также не стоит надевать темную одежду.

Какие обряды можно провести в День солнцестояния 2022

Утро можно начать с загадывания желания, а чтобы желаемое стало явным в ближайшее время, то нужно перелезть через 12 разных заборов.

Девушки, если хотят завести мужа, должны танцевать вокруг костра, но в современное время это заменяют устраиванием вечеринки с подругами.

Главное, что многие делать в это время – обливают свой «предмет воздыхания» (мужчину или женщину) водой, чтобы пожениться/выйти замуж.

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