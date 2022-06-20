В Новосибирске велосипедист попал под колеса Nissan: сибиряки пожалели водителя

В Новосибирске велосипедист попал под колеса Nissan: сибиряки пожалели водителя
В Новосибирске велосипедист попал под колеса Nissan: сибиряки пожалели водителя
Вчера, 18:26ОбществоФото: АСТ-54

Водитель Nissan сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Новосибирске

В центре левобережья Новосибирска 20 июня разгорелся скандал между водителем Nissan Qashqai и велосипедистом, который попал под колеса на пешеходном переходе. Эту ситуацию обсудили сибиряки в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» - они разделись на два лагеря.

Как отметил автор поста, парень не сошел с велосипеда, когда пересекал по «зебре» дорогу на проспекте Карла Маркса. Продолжив поездку, он попал под колеса иномарки – и сам виноват, считают свидетели аварии.

Водителя в этом ДТП поддержали пользователи Сети. Но есть и те, кто обвинил в этом инциденте обоих.

Фото:скриншот АСТ-54/ВК

«Велосипедист, который не спешился - транспортное средство и на ПП ему делать нечего... Жаль, что водитель Кашкая ничего с этого велосипедиста не высудит, а надо бы...», - написал один из комментаторов.

«Будучи велосипедистом осуждаю курьера. Итак мрак, так ещё эти курьеры всюду снижают культуру велоспорту», - пишет другой неравнодушный к ситуации.

«Нужно конечно спешиваться велосипедисту, но и водителю не забывать, что управляешь средством повышенной опасности, и перед пешеходным переходом лучше немного скорость сбросить, так как у полиции вопросов будет больше к водителю».

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