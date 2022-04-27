Водитель Toyota сбил 12-летнего велосипедиста в Новосибирске

Водитель Toyota сбил 12-летнего велосипедиста в Новосибирске
Водитель Toyota сбил 12-летнего велосипедиста в Новосибирске
Сегодня, 08:15ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Мальчика увезли на скрой с ссадинами, ушибами и сотрясением мозга.

Накануне вечером, 26 апреля, под колеса иномарки Toyota Camry Gracia попал 12-летний мальчик на велосипеде. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Около 18:45 часов в Калининском районе со стороны Красного проспекта проезжал по улице Мясниковой водитель автомобиля «Тойота Камри Грация». В пути у дома №20 по Мясниковой он сбил переезжающего дорогу велосипедиста.

«Пострадал мальчик 2010 года рождения. Его доставили в больницу с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами», - уточнили в ГИБДД Новосибирска.

Обстоятельства аварии выясняли на месте сотрудники Госавтоинспекции.

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