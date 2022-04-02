Иномарка Subaru сбила насмерть мужчину в Новосибирске

Вечером, 1 апреля, 35-летний мужчина на Subaru Legacy сбил 38-летнего пешехода на улице Станиславского в Новосибирске – он скончался на месте. Об этом сообщили в группе пропаганды ГИБДД по городу.
В ведомстве уточнили, что авария произошла в 21:30. Водитель 1987 года рождения ехал по улице Станиславского со стороны Площади Труда в сторону улицы Пархоменко. Однако у доме №2 по Станиславского наехал на пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.