Иномарка Subaru сбила насмерть мужчину в Новосибирске

Иномарка Subaru сбила насмерть мужчину в Новосибирске
Иномарка Subaru сбила насмерть мужчину в Новосибирске
Сегодня, 07:42ПроисшествияАлександр КондратьевФото: ГИБДД Новосибирска
Мужчина переходил дорогу на красные свет и попал под колеса автомобиля

Вечером, 1 апреля, 35-летний мужчина на Subaru Legacy сбил 38-летнего пешехода на улице Станиславского в Новосибирске – он скончался на месте. Об этом сообщили в группе пропаганды ГИБДД по городу.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 21:30. Водитель 1987 года рождения ехал по улице Станиславского со стороны Площади Труда в сторону улицы Пархоменко. Однако у доме №2 по Станиславского наехал на пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

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