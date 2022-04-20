Toyota сбила 17-летнего парня возле пешеходного перехода в Новосибирске

Авария произошла около 21:30 часа вечера. 25-летний водитель Toyota Cresta при следовании по улице Фрунзе в сторону Кошурникова совершил наезд на 17-летнего парня у дома № 238. Со слов виновника ДТП, подросток переходил дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода.