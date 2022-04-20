Toyota сбила 17-летнего парня возле пешеходного перехода в Новосибирске

Toyota сбила 17-летнего парня возле пешеходного перехода в Новосибирске
Toyota сбила 17-летнего парня возле пешеходного перехода в Новосибирске
Сегодня, 08:18ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Пострадавшего подростка госпитализировали с травмой головы и ушибами.

В Новосибирске вечером 19 апреля 17-летний подросток попал под колёса автомобиля Toyota Cresta в нескольких метрах от пешеходного перехода. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Авария произошла около 21:30 часа вечера. 25-летний водитель Toyota Cresta при следовании по улице Фрунзе в сторону Кошурникова совершил наезд на 17-летнего парня у дома № 238. Со слов виновника ДТП, подросток переходил дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода.

По данным ГИБДД Новосибирска, молодой новосибирец получил ушибы и травму головы. Его госпитализировали.

На месте обстоятельства аварии выясняли сотрудники Госавтоинспекции.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы