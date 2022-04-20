Toyota сбила 17-летнего парня возле пешеходного перехода в Новосибирске

В Новосибирске вечером 19 апреля 17-летний подросток попал под колёса автомобиля Toyota Cresta в нескольких метрах от пешеходного перехода. Об этом сообщает ГИБДД региона.
Авария произошла около 21:30 часа вечера. 25-летний водитель Toyota Cresta при следовании по улице Фрунзе в сторону Кошурникова совершил наезд на 17-летнего парня у дома № 238. Со слов виновника ДТП, подросток переходил дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода.
По данным ГИБДД Новосибирска, молодой новосибирец получил ушибы и травму головы. Его госпитализировали.
На месте обстоятельства аварии выясняли сотрудники Госавтоинспекции.