Изнанка жизни в элитном «Марселе» на набережной: насекомые и алкаши вокруг

Жилой комплекс «Марсель» среди многих новосибирцев считается элитной недвижимостью, потому что там есть хорошие детские площадки, теннисный корт, а также можно полюбоваться на закаты над рекой Обь. Корреспондент Atas.info пожил в VIP-доме год и поделился своим мнением, что был рад оттуда переехать из-за множества минусов – покупать/снимать там квартиру или нет, нужно четко задуматься.
Одна из главных проблем нахождения дома возле реки Обь – это большое количество насекомых, которые плодятся в водоеме, в том числе и мошки. Люди становятся «едой» для насекомых уже в начале июня и продолжается это вплоть до самого августа.
Если при зимнем переезде в этот элитный жилой комплекс была мечта летом ежедневно выходить во двор, чтобы посидеть на лавочке и насладиться закатом, то потом такое даже в мысли не приходило – съедают моментально, но некоторые люди сами делали специальные мази с ванилином, которые якобы отпугивают насекомых.
Мало того, что невозможно спокойно погулять в красивом дворе или посидеть на лавочке с видом на реку, так еще и дома приходилось буквально убирать трупы мошек. Ими был усыпан весь балкон и даже пол в квартире, но после уборки такое же количество появлялось к следующему вечеру.
Беда еще заключается в том, что на территории самого Марселя действительно хорошо убирают снег, ухаживают за территорией и другое. Однако, если выйти за его пределы, то там совсем другая история – дорога от парковки на улицу Большевистскую в ужаснейшем состоянии, а зимой дойти до гипермаркета «Лента» пешком очень трудно, потому что приходится пробираться по колено в снегу.
Стоит отметить, что в самой «Ленте» огромные очереди, в которых можно простоять от 30 минут, поэтому часто туда ходят закупаться в ночное время, чтобы избежать этого столпотворения.
В ближайших домах часто собираются местные алкаши и по вечерам распивают алкогольные напитки, поэтому там не всегда безопасно ходить. В пример можно даже взять недавнее убийство – на территорию ЖК «Марсель» пробрались люди, которые там выпивали и привело всё это к драке, которая закончилась поножовщиной – один скончался.
В рекламных объявлениях ЖК «Марсель» везде было указано, что до метро всего 15-20 минут пешком, но, по субъективному мнению автора - это не так. Средний путь до «Речного вокзала» очень быстрым шагом занимал 30 минут летом, а зимой это может занять и час, но при этом еще и замерзнет все лицо из-за постоянного ветра навстречу.
Приходилось ездить до станции метро на автобусе, а добраться до него тоже нелегкая задача – нужно пробираться в «гору» через кучи неубранного снега до остановки, а там уже садиться на сам транспорт. При этом был всегда риск встать в привычную многим пробку на Большевистской и ехать до метро минут 30.
Местная частная охрана действительно следит за порядком на территории «Марселя», но, возможно, слишком тщательно. Курящему человеку там точно делать нечего – курить во дворе нельзя, на общем балконе тоже, также и на своем.
Музыка почти под запретом – днем можно прибавить немного музыку, а вот уже в 21:00 к вам может постучаться охрана и попросить даже не убавить её, а полностью выключить, потому что вы мешаете каким-нибудь детям уснуть.
Однажды сказали даже то, что ночью нельзя смотреть фильмы, и это несмотря на то, что в «Марселе» вполне плотны стены и там не так слышно соседей.
Конечно, есть и свои плюсы жизни в этом красивом доме – это красивый и тихий двор, несмотря на шумную Большевистскую. Весной можно спокойно посидеть на лавочке, поработать или почитать книгу с видом на красивый закат, ощущая себя на каких-нибудь Мальдивах.
Стоит заметить, что ночью вид из окна ни капли не хуже, есть ощущение, что находишься в Нью-Йорке и любуешься на небоскребы, но на деле там виден левый берег.
Имеется много мест для прогулок с детьми, ведь детские площадки построены на высшем уровне, а также сделаны развлечения и для подростков – мини футбольное поле, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадка.
Взрослые по вечерам выходят на пробежку по велодорожке и занимаются спортом на уличных тренажерах, а пожилые, напрыскавшись спреем против насекомых, гуляют по территории и любуются видами.
Жилой комплекс «Марсель» подходит больше молодым семьям с детьми и пожилым людям – там тихо, никто не будет мешать громкой музыкой, а к наплыву насекомых можно и привыкнуть.