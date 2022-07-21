Изнанка жизни в элитном «Марселе» на набережной: насекомые и алкаши вокруг

Изнанка жизни в элитном «Марселе» на набережной: насекомые и алкаши вокруг
Изнанка жизни в элитном «Марселе» на набережной: насекомые и алкаши вокруг
Вчера, 09:00ОбществоАлександр КондратьевФото: Александр Огородников
В Новосибирске в 2013 году построили дом-полусолнце ЖК «Марсель» с видом на реку Обь и левый берег. Многие мечтают туда переехать за шикарное местоположение и красивый вид, но есть там и свои «подводные камни», который журналист Atas.info узнал на личном опыте за год жизни.

Жилой комплекс «Марсель» среди многих новосибирцев считается элитной недвижимостью, потому что там есть хорошие детские площадки, теннисный корт, а также можно полюбоваться на закаты над рекой Обь. Корреспондент Atas.info пожил в VIP-доме год и поделился своим мнением, что был рад оттуда переехать из-за множества минусов – покупать/снимать там квартиру или нет, нужно четко задуматься.

«Мошками усыпан весь балкон, а на улицу не выйти»

Одна из главных проблем нахождения дома возле реки Обь – это большое количество насекомых, которые плодятся в водоеме, в том числе и мошки. Люди становятся «едой» для насекомых уже в начале июня и продолжается это вплоть до самого августа.

Фото:Александр Кондратьев

Если при зимнем переезде в этот элитный жилой комплекс была мечта летом ежедневно выходить во двор, чтобы посидеть на лавочке и насладиться закатом, то потом такое даже в мысли не приходило – съедают моментально, но некоторые люди сами делали специальные мази с ванилином, которые якобы отпугивают насекомых.

Мало того, что невозможно спокойно погулять в красивом дворе или посидеть на лавочке с видом на реку, так еще и дома приходилось буквально убирать трупы мошек. Ими был усыпан весь балкон и даже пол в квартире, но после уборки такое же количество появлялось к следующему вечеру.

В Марселе хорошо, а за его воротами не очень

Беда еще заключается в том, что на территории самого Марселя действительно хорошо убирают снег, ухаживают за территорией и другое. Однако, если выйти за его пределы, то там совсем другая история – дорога от парковки на улицу Большевистскую в ужаснейшем состоянии, а зимой дойти до гипермаркета «Лента» пешком очень трудно, потому что приходится пробираться по колено в снегу.

Стоит отметить, что в самой «Ленте» огромные очереди, в которых можно простоять от 30 минут, поэтому часто туда ходят закупаться в ночное время, чтобы избежать этого столпотворения.

В ближайших домах часто собираются местные алкаши и по вечерам распивают алкогольные напитки, поэтому там не всегда безопасно ходить. В пример можно даже взять недавнее убийство – на территорию ЖК «Марсель» пробрались люди, которые там выпивали и привело всё это к драке, которая закончилась поножовщиной – один скончался.

Однако спустя некоторое время на его территории установили уже второй железный забор с шлагбаумом, но нет уверенности, что кого-то он остановит.

Доступность общественного транспорта

В рекламных объявлениях ЖК «Марсель» везде было указано, что до метро всего 15-20 минут пешком, но, по субъективному мнению автора - это не так. Средний путь до «Речного вокзала» очень быстрым шагом занимал 30 минут летом, а зимой это может занять и час, но при этом еще и замерзнет все лицо из-за постоянного ветра навстречу.

Приходилось ездить до станции метро на автобусе, а добраться до него тоже нелегкая задача – нужно пробираться в «гору» через кучи неубранного снега до остановки, а там уже садиться на сам транспорт. При этом был всегда риск встать в привычную многим пробку на Большевистской и ехать до метро минут 30.

Строгая охрана

Местная частная охрана действительно следит за порядком на территории «Марселя», но, возможно, слишком тщательно. Курящему человеку там точно делать нечего – курить во дворе нельзя, на общем балконе тоже, также и на своем.

Музыка почти под запретом – днем можно прибавить немного музыку, а вот уже в 21:00 к вам может постучаться охрана и попросить даже не убавить её, а полностью выключить, потому что вы мешаете каким-нибудь детям уснуть.

Однажды сказали даже то, что ночью нельзя смотреть фильмы, и это несмотря на то, что в «Марселе» вполне плотны стены и там не так слышно соседей.

Какие положительные моменты были за год жизни в ЖК «Марсель»

Конечно, есть и свои плюсы жизни в этом красивом доме – это красивый и тихий двор, несмотря на шумную Большевистскую. Весной можно спокойно посидеть на лавочке, поработать или почитать книгу с видом на красивый закат, ощущая себя на каких-нибудь Мальдивах.

Фото:Александр Кондратьев

Стоит заметить, что ночью вид из окна ни капли не хуже, есть ощущение, что находишься в Нью-Йорке и любуешься на небоскребы, но на деле там виден левый берег.

Фото:Александр Кондратьев

Имеется много мест для прогулок с детьми, ведь детские площадки построены на высшем уровне, а также сделаны развлечения и для подростков – мини футбольное поле, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадка.

Фото:Александр Кондратьев

Взрослые по вечерам выходят на пробежку по велодорожке и занимаются спортом на уличных тренажерах, а пожилые, напрыскавшись спреем против насекомых, гуляют по территории и любуются видами.

Жилой комплекс «Марсель» подходит больше молодым семьям с детьми и пожилым людям – там тихо, никто не будет мешать громкой музыкой, а к наплыву насекомых можно и привыкнуть.

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