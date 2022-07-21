Изнанка жизни в элитном «Марселе» на набережной: насекомые и алкаши вокруг

В Марселе хорошо, а за его воротами не очень

Беда еще заключается в том, что на территории самого Марселя действительно хорошо убирают снег, ухаживают за территорией и другое. Однако, если выйти за его пределы, то там совсем другая история – дорога от парковки на улицу Большевистскую в ужаснейшем состоянии, а зимой дойти до гипермаркета «Лента» пешком очень трудно, потому что приходится пробираться по колено в снегу.