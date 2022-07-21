Новосибирцам предложили строить бомбоубежища за 1,5 млн рублей

Представители фирмы отмечают, что сейчас бомбоубежища пользуются популярностью. А всё из-за недавних политических и эпидемиологических событий.
Сибирякам предлагают бункеры разной площади и конструкции. Также есть возможность выбрать сооружение премиум класса – меблированную, с техникой.
«Бомбоубежища строим под землей, а комнаты безопасности располагаем в доме. Объекты защищены плотной дверью, внутри есть уборные, поведены все жизненно важные коммуникации и системы вентиляции», - пишут в объявлении.
В компании также отмечают, что подобные комнаты можно использовать как личный кабинет или погреб.