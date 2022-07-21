Новосибирцам предложили строить бомбоубежища за 1,5 млн рублей

Новосибирская компания предлагает горожанам услуги по строительству бомбоубежищ. Судя по объявлению с сайта «Авито», стоимость такого помещения может достигать до 1,5 млн рублей.

Представители фирмы отмечают, что сейчас бомбоубежища пользуются популярностью. А всё из-за недавних политических и эпидемиологических событий. Сибирякам предлагают бункеры разной площади и конструкции. Также есть возможность выбрать сооружение премиум класса – меблированную, с техникой. «Бомбоубежища строим под землей, а комнаты безопасности располагаем в доме. Объекты защищены плотной дверью, внутри есть уборные, поведены все жизненно важные коммуникации и системы вентиляции», - пишут в объявлении. В компании также отмечают, что подобные комнаты можно использовать как личный кабинет или погреб.

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