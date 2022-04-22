Когда Пасха в 2022 году у православных в России

Когда Пасха в 2022 году у православных в России
Когда Пасха в 2022 году у православных в России
Сегодня, 13:16ОбществоАлександр КондратьевФото: pixabay.com
Православные верующие отмечают Пасху 24 апреля 2022 года – они ходят в церковь на богослужение с куличами и яйцами

Пасха отмечается 24 апреля в 2022 году – этот церковный праздник посвящен победе над вечное гибелью, благодаря страданиям и смертью Иисуса Христа удалось добиться вечной жизни.

В воскресенье православные многие ходят в церковь на богослужение – они будет с собой куличи и яйца, чтобы их освятить. При этом в этот день принято приветствовать друг друга словами – «Христос воскресе!», «Воистину воскресе».

Среди народных традиция в Пасху – измерять силу при разбивании пасхальных яиц, самым сильным в семью будет тот, кто разобьет больше всех яиц.

В праздник нельзя ругаться, думать о плохом, а также не стоит посещать кладбище, ведь для этого есть другие дни.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы