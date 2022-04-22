Когда Пасха в 2022 году у православных в России

Православные верующие отмечают Пасху 24 апреля 2022 года – они ходят в церковь на богослужение с куличами и яйцами

Пасха отмечается 24 апреля в 2022 году – этот церковный праздник посвящен победе над вечное гибелью, благодаря страданиям и смертью Иисуса Христа удалось добиться вечной жизни. В воскресенье православные многие ходят в церковь на богослужение – они будет с собой куличи и яйца, чтобы их освятить. При этом в этот день принято приветствовать друг друга словами – «Христос воскресе!», «Воистину воскресе». Среди народных традиция в Пасху – измерять силу при разбивании пасхальных яиц, самым сильным в семью будет тот, кто разобьет больше всех яиц. В праздник нельзя ругаться, думать о плохом, а также не стоит посещать кладбище, ведь для этого есть другие дни.

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