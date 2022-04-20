Сильные морозы до -6 градусов придут в Новосибирск перед Пасхой

21 апреля ночью будет преимущественно без осадков, но днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный до 8 метров в секунду, а в дневное время северо-западные до 10 метров в секунду. В светлое время суток ожидается до +10 градусов, ночью до +1 градуса.