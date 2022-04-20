Сильные морозы до -6 градусов придут в Новосибирск перед Пасхой

Сильные морозы до -6 градусов придут в Новосибирск перед Пасхой
Сильные морозы до -6 градусов придут в Новосибирск перед Пасхой
Сегодня, 17:30ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Благодаря ветру улучшится ситуация с качеством воздуха в городе

В Новосибирске придет холодная и ветреная погода, а температура будет опускаться до -6 градусов ночью. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

«Холодный арктический воздух продолжает приходить на территории Новосибирской области. После 22 апреля ночью похолодает до отрицательных значений», - уточнила Виноградова.

По её словам, выходные будут холодные, некомфортные и с осадками в виде мокрого снега, а днем дождь.

21 апреля ночью будет преимущественно без осадков, но днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный до 8 метров в секунду, а в дневное время северо-западные до 10 метров в секунду. В светлое время суток ожидается до +10 градусов, ночью до +1 градуса.

22 апреля будет небольшой мокрый снег, днем – снег с дождем. Ветер северо-западный до 11 м/с при порывах до 16 метров в секунду. Температура ночью будет около 0 градусов, днем до +4 градусов.

23 апреля местами выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега. ВЕтер ночью до 11 метров в секунду при порывах до 18 м/с. Днем ветер будет около 9 м/с при порывах до 14 м/с. Температура в вечернее время составит около -6 градусов мороза, днем до +3 градусов.

При этом благодаря ветру будет улучшена ситуация с качеством воздуха в Новосибирске.

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