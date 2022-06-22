Грибной дождь и жара до +28: прогноз погоды в Новосибирской области на 24 и 25 июня

Грибной дождь и жара до +28: прогноз погоды в Новосибирской области на 24 и 25 июня
Грибной дождь и жара до +28: прогноз погоды в Новосибирской области на 24 и 25 июня
Вчера, 14:40ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирскую область идут грозы и потепление до +28 градусов

Потепление до +28…+29 градусов ожидается в Новосибирской области 23 и 24 июня. Также возможны дожди с грозами в ближайшие дни.

Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в четверг, 23 июня, в регионе потеплеет до +23…+28 градусов. При этом местами возможны небольшие дожди с грозами, в некоторых районах стоит готовиться к затяжным ливням.

В пятницу, 24 июня, воздух прогреется до +29 по Цельсию. Осадков практически не будет, что не скажешь о ветрености. В пригороде столицы Сибири может заштормить до 17 м/с.

Сильный ливень завтра обещает сервис Gismeteo жителям Новосибирска. Днем столбики термометра поднимутся до +22 градусов, а улицы намочит мелкий дождик. К вечеру разыграется ливень с грозой, и температура воздуха снизится до +19.

Фото:Гисметео

Перед выходными 24 июня за окном будет всего +23. Из-за тучек выглянет солнце, не исключено, что по городу пройдется кратковременный грибной дождь.

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