Грибной дождь и жара до +28: прогноз погоды в Новосибирской области на 24 и 25 июня

Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в четверг, 23 июня, в регионе потеплеет до +23…+28 градусов. При этом местами возможны небольшие дожди с грозами, в некоторых районах стоит готовиться к затяжным ливням.
В пятницу, 24 июня, воздух прогреется до +29 по Цельсию. Осадков практически не будет, что не скажешь о ветрености. В пригороде столицы Сибири может заштормить до 17 м/с.
Сильный ливень завтра обещает сервис Gismeteo жителям Новосибирска. Днем столбики термометра поднимутся до +22 градусов, а улицы намочит мелкий дождик. К вечеру разыграется ливень с грозой, и температура воздуха снизится до +19.
Перед выходными 24 июня за окном будет всего +23. Из-за тучек выглянет солнце, не исключено, что по городу пройдется кратковременный грибной дождь.