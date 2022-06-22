Скончался «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс в возрасте 45 лет: список песен

Российский темнокожий певец Пьер Нарцисс скончался на 46-м году своей жизни – он является исполнителем хита «Шоколадный заяц» и еще нескольких песен. Информацию предоставила его жена Валерия Калачева в своих социальных сетях.

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле – ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовь», - написала супруга певца. Причина смерти Пьера Нарцисса - организм не выдержал нагрузки на сердце, когда артиста ввели в медикаментозную кому перед операцией на почки. Также он жаловался на свое здоровье в этом месяце - по дороге на свой концерт в Ярославле он обращался в больницу и говорил, что у него аллергия на цветение. Рядом у него всегда был замечен ингалятор. Краткая биография артиста Полное имя – Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился в центральной Африке 19 февраля 1977 года, но спустя время переехал в город Егорьевск в России, где жила его сестра. Спустя время он поступил в МГУ на факультет журналистики. В 90-х он успел сняться в эпизодической роли в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Карьера музыканта начала у него развиваться еще с работы на радио РДВ и ведущим «Хита FM». Однако известность он получил после участия в проекте «Фабрика звезд», где исполнил свой знаменитый хит «Шоколадный заяц». Пьер Нарцисс был женат на Валерии Калачевой. Позже пара развелась. У него осталась 16-летняя дочь Каролина-Кристель Калачёва. Карьера и дискография Пьера Нарцисса – у него было немало хитов После проекта «Фабрика звезд» продюсером Пьера стал Максим Фадеев – дебютные клипы «Шоколадный заяц» и «Целуй-Целуй» стали очень популярными на то время. Уже в 2004 году в дискографии появился сольный альбом посвященный самой популярной его песне, но туда вошло еще 12 песен, самые популярные из них – «Акуна Матата», «Сок винограда», «Переглядки», «Мамба». Чарты удавалось взрывать и при совместных работах с другими артистами. Например, многие знают исполненную песню с уже покойной Жанной Фриске – «Чунга-Чанга». Также у него был клип «Зиночка» при участии Елены Кукарской. Чем занимался Пьер Нарцисс в 2022 году – как сложилась карьера Временное затишье действительно было, но в конце июня 2020 года у певца появился новый клип, который был записан на старую песню «Чуть-чуть стерва». В 2022 году Нарцисс и Гагик Езакян исполнили песню на Новый год «Шоколадная любовь». Одно из его последних выступлений прошло в городе Ярославль - там он дал местным журналистам интервью, похвалил красивых девушек.

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