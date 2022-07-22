Авиашоу Новосибирск 2022 в Мочище: когда будет проходить и что в программе

Авиашоу Новосибирск 2022 в Мочище: когда будет проходить и что в программе
Авиашоу Новосибирск 2022 в Мочище: когда будет проходить и что в программе
Вчера, 13:04ОбществоФото: сайт Правительства НСОАвиашоу в Мочище под Новосибирском собирает тысячи зрителей
Зрелищное авиашоу в Мочище под Новосибирском снова состоится 31 июля 2022. Но будет ли масштаб авиафестиваля, как до коронавируса? Есть ли в программе высший пилотаж «Русских Витязей» и других асов? Стоит ли ради авиашоу преодолеть пробки на дорогах, и провести день в многотысячной толпе на аэродроме.

Будет ли толпа людей главной проблемой?

Все побывавшие на авиашоу в Мочище хоть раз запоминают его на всю жизнь. Поэтому многие с нетерпением ждут фестиваля, к тому же его не проводили уже 2 года из-за пандемии. Можно предположить, что на площадке соберутся тысячи соскучившихся по празднику сибиряков.

Фото:сайт Правительства НСО

Все гости фестиваля будут стоять за специальным ограждением, и из-за толпы там может быть довольно тесно. Подобное наблюдалось на «Сибирском огне», но в отличии от этого мероприятия, на авиашоу практически все выступления пройдут в небе. По этой причине кульбиты лайнеров смогут увидеть даже самые маленькие зрители.

Фото:сайт аэродрома Мочище

Высший пилотаж главных асов России – «Русские витязи» и «Робинсон R44»

В 2022 году авиашоу «БУДЕМ ЖИТЬ!» посвятили 77-й годовщине Победы в ВОВ. Также праздник организовали в поддержку Вооруженных сил РФ. В связи с этими событиями гости увидят полеты как современной техники, так и ретро.

Организаторы обещают зрелищные показательные выступления в небе техники ВС РФ, воздушных шаров, мотопарапланов и дельтапланов под музыкальное сопровождение.

Фото:сайт аэродрома Мочище

Пожалуй, самыми ожидаемыми и грандиозными являются полеты «Русских Витязей» и пилотажной группы «Русь» на «Альбатросах».

Фото:сайт аэродрома Мочище

Кроме того, свои шоу покажут на высоте вертолеты «Робинсон R44», истребители МиГ-31, Су-34. А главной изюминкой фестиваля станет выступление авиационной техники ВКС России. Всего ожидается вылет 80 лайнеров.

Не разочарует ли парад авиатехники сибиряков на шоу, как это было на День Победы?

Несмотря на внушительный список авиатехники, новосибирцев интересует, не сорвется ли выступление части из них. Многие помнят о произошедшем на День Победы, 9 мая. Власти обещали выхода в свет с десяток новых самолетов и вертолетов, однако программу внезапно урезали. По большей части зрителям показали технику военных лет. Как будет на авиашоу точно ответить никто не может. Однако стоит учесть, что этот фестиваль полностью про авиацию и без полетов гостей не оставят.

Летная погода или нет – прогноз на 31 июля, что лучше взять с собой на аэродром, чтобы не испортить праздничное настроение

По предварительным прогнозам, в день авиашоу, 31 июля 2022 года, в Новосибирске ожидается до +24 градусов. А в близи аэродрома в Мочище может быть чуть прохладнее, поэтому гостям советуют взять с собой на шоу теплые кофты.

Фото:сайт Правительства НСО

О дождях пока не сообщается, но их исключать нельзя. Лучше прихватить зонтики. Мелкие осадки не должны помещать полетам, а вот с ливнями могут возникнуть трудности. Так что, ехать или нет в дождливую погоду на шоу решать каждому самостоятельно. К тому же, от неблагоприятной погоды скрыться там не удастся.

Фото:сайт аэродрома Мочище

Также для более комфортного пребывания организаторы разрешают привезти на площадку пледы. На них можно лежа наблюдать за полетами – если только хватит места в толпе.

Стоит ли ехать с детьми – что может их заинтересовать или другие увлекательные площадки на авиашоу

На авиашоу подготовят выставки современной авиации и ретро техники. Все экспонаты детям можно будет потрогать, также позволят сфотографироваться возле понравившихся. Как правило, боевые машины первым делом привлекают малышей – это замечено на многих военно-исторических фестивалях.

Фото:сайт аэродрома Мочище

Помимо авиамоделей, разместят байки и старинные автомобили. Желающим могут разрешить посидеть за рулем. Также в программе сказано о детских аттракционах на аэродроме.

Фото:сайт аэродрома Мочище

Гостям не придется переживать о питании. На площадке организуют полевую кухню и развернут кафе. А перед закрытием с детьми можно поучаствовать в розыгрыше призов.

Как добраться до Мочище – будут ли проблемы с транспортом

К аэродрому «Мочище» запустят автобусы № 189 и № 130 и электрички. Жители Новосибирска смогут отправиться на частной маршрутке с площади Калинина в 8:00 и от гостиницы «Золотая долина» в Академгородке в 7:00. Стоимость билета — от 200 рублей.

Электрички пойдут по расписанию - Новосибирск-Главный до станции «Мочище»: в 07:52; 08:10; 08:30; 08:48; 09:00; 09:15; 9:30; 9:45; 10:00; 10:15; 10:31 10:51.

Отправление от станции «Мочище» до станции Новосибирск-Главный: в 11:58; 12:44; 13:05; 13:23; 13:38; 13:54; 14:08; 14:27; 14:42; 14:56, 15:13, 15:27, 16:07, 16:32.

Можно сделать вывод, что доехать до места проведения авиашоу труда не составит. Также без проблем гости праздника смогут уехать обратно в город – транспорт ходит каждые полчаса.

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