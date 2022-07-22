Авиашоу Новосибирск 2022 в Мочище: когда будет проходить и что в программе

Все побывавшие на авиашоу в Мочище хоть раз запоминают его на всю жизнь. Поэтому многие с нетерпением ждут фестиваля, к тому же его не проводили уже 2 года из-за пандемии. Можно предположить, что на площадке соберутся тысячи соскучившихся по празднику сибиряков.
Все гости фестиваля будут стоять за специальным ограждением, и из-за толпы там может быть довольно тесно. Подобное наблюдалось на «Сибирском огне», но в отличии от этого мероприятия, на авиашоу практически все выступления пройдут в небе. По этой причине кульбиты лайнеров смогут увидеть даже самые маленькие зрители.
В 2022 году авиашоу «БУДЕМ ЖИТЬ!» посвятили 77-й годовщине Победы в ВОВ. Также праздник организовали в поддержку Вооруженных сил РФ. В связи с этими событиями гости увидят полеты как современной техники, так и ретро.
Организаторы обещают зрелищные показательные выступления в небе техники ВС РФ, воздушных шаров, мотопарапланов и дельтапланов под музыкальное сопровождение.
Пожалуй, самыми ожидаемыми и грандиозными являются полеты «Русских Витязей» и пилотажной группы «Русь» на «Альбатросах».
Кроме того, свои шоу покажут на высоте вертолеты «Робинсон R44», истребители МиГ-31, Су-34. А главной изюминкой фестиваля станет выступление авиационной техники ВКС России. Всего ожидается вылет 80 лайнеров.
Несмотря на внушительный список авиатехники, новосибирцев интересует, не сорвется ли выступление части из них. Многие помнят о произошедшем на День Победы, 9 мая. Власти обещали выхода в свет с десяток новых самолетов и вертолетов, однако программу внезапно урезали. По большей части зрителям показали технику военных лет. Как будет на авиашоу точно ответить никто не может. Однако стоит учесть, что этот фестиваль полностью про авиацию и без полетов гостей не оставят.
По предварительным прогнозам, в день авиашоу, 31 июля 2022 года, в Новосибирске ожидается до +24 градусов. А в близи аэродрома в Мочище может быть чуть прохладнее, поэтому гостям советуют взять с собой на шоу теплые кофты.
О дождях пока не сообщается, но их исключать нельзя. Лучше прихватить зонтики. Мелкие осадки не должны помещать полетам, а вот с ливнями могут возникнуть трудности. Так что, ехать или нет в дождливую погоду на шоу решать каждому самостоятельно. К тому же, от неблагоприятной погоды скрыться там не удастся.
Также для более комфортного пребывания организаторы разрешают привезти на площадку пледы. На них можно лежа наблюдать за полетами – если только хватит места в толпе.
На авиашоу подготовят выставки современной авиации и ретро техники. Все экспонаты детям можно будет потрогать, также позволят сфотографироваться возле понравившихся. Как правило, боевые машины первым делом привлекают малышей – это замечено на многих военно-исторических фестивалях.
Помимо авиамоделей, разместят байки и старинные автомобили. Желающим могут разрешить посидеть за рулем. Также в программе сказано о детских аттракционах на аэродроме.
Гостям не придется переживать о питании. На площадке организуют полевую кухню и развернут кафе. А перед закрытием с детьми можно поучаствовать в розыгрыше призов.
К аэродрому «Мочище» запустят автобусы № 189 и № 130 и электрички. Жители Новосибирска смогут отправиться на частной маршрутке с площади Калинина в 8:00 и от гостиницы «Золотая долина» в Академгородке в 7:00. Стоимость билета — от 200 рублей.
Электрички пойдут по расписанию - Новосибирск-Главный до станции «Мочище»: в 07:52; 08:10; 08:30; 08:48; 09:00; 09:15; 9:30; 9:45; 10:00; 10:15; 10:31 10:51.
Отправление от станции «Мочище» до станции Новосибирск-Главный: в 11:58; 12:44; 13:05; 13:23; 13:38; 13:54; 14:08; 14:27; 14:42; 14:56, 15:13, 15:27, 16:07, 16:32.
Можно сделать вывод, что доехать до места проведения авиашоу труда не составит. Также без проблем гости праздника смогут уехать обратно в город – транспорт ходит каждые полчаса.