Авиашоу Новосибирск 2022 в Мочище: когда будет проходить и что в программе

Не разочарует ли парад авиатехники сибиряков на шоу, как это было на День Победы?

Несмотря на внушительный список авиатехники, новосибирцев интересует, не сорвется ли выступление части из них. Многие помнят о произошедшем на День Победы, 9 мая. Власти обещали выхода в свет с десяток новых самолетов и вертолетов, однако программу внезапно урезали. По большей части зрителям показали технику военных лет. Как будет на авиашоу точно ответить никто не может. Однако стоит учесть, что этот фестиваль полностью про авиацию и без полетов гостей не оставят.