Стали известны участники авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года

Стали известны участники авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года
Стали известны участники авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года
Вчера, 09:21ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Назван полный список участников авиашоу-2022 в Мочище. Актуальную информацию опубликовали на официальном сайте аэродрома.

В фестивале примут участие почти 80 самолетов и вертолетов, а также сотни парашютистов. Зрителям покажут современную авиационную технику. Само событие состоится уже 31 июля.

«Среди участников ждём авиационно-пилотажные группы "Стрижи", "Барсы" и "Русь". Также в этом году в авиашоу примут участие раритетные самолеты По-2, Як-12 и вертолёт Ми-1»,

сообщили организаторы фестиваля.

В показательных выступлениях примут участие 400 пилотов, 80 самолётов и вертолётов ВС РФ, а также парашютистов и купольных акробатов. Музыкальное сопровождение пройдет под симфонический оркестр Новосибирской филармонии.

В шоу покажет себя на выставке военная и гражданская авиационная техника разных лет, в том числе времён Великой Отечественной войны. Вы сможете увидеть ретроавтомобили и коллекцию байк-клубов.

Вход на авиашоу – бесплатный. В день проведения события к аэродрому Мочище запустят 11 электричек.

Сюжеты:
Авиашоу в Мочище 2022
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