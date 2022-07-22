В Новосибирской области сносят крупный послевоенный элеватор – он угрожал жизни людей

Громадный послевоенный элеватор сносят в Черепаново Новосибирской области

Рабочие приступили к демонтажу 72-летнего здания мелькомбината с элеватором в городе Черепаново Новосибирской области. А ведь в далеком прошлом предприятие являлось одним из передовых и градообразующих.

Комбинат основали ещё в 1950 году. Тогда он принадлежал АО «Новосибирскхлебпродукт» и давал рабочие места почти 1000 человек в регионе. В 90-е годы предприятие обанкротилось и уже многие годы территория заброшена. «Сносить элеватор начали в мае 2022 года по причине его обрушения. Аварийное состояние могло привести к чрезвычайным ситуациям, включая гибель людей», - ответил Atas.info глава Черепаново Евгений Гребенщиков. Местные жители не раз жаловались районным властям о заброшенном элеваторе. Там частенько ошивались наркоманы и алкоголики, а также опасные игры устраивали дети. Конечно, сооружение стояло под охраной, но это не останавливало сталкеров. Как добавил Евгений Александрович, после демонтажа бывшего мелькомбината территорию очистят, приведут в порядок. После участок выставят на продажу. Видео: из группы «Черепановские вести» во «ВКонтакте».

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