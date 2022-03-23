Хирурги из Новосибирска спасли женщину с опухолью из клубка сосудов в печени

Хирурги из Новосибирска спасли женщину с опухолью из клубка сосудов в печени
Хирурги из Новосибирска спасли женщину с опухолью из клубка сосудов в печени
Сегодня, 05:03ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
У 27-летней пациентки врачи клиники Мешалкина обнаружили гемангиому.

В Новосибирске врачи закупорили кровеносные сосуды в печени 27-летней девушки, чем спасли ей жизнь. Сложную операцию проводили хирурги НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина, сообщили в клинике.

У молодой пациентки обнаружили гемангиому – это клубок из расширенный кровеносных сосудов. Со слов врачей, опухоль могла разорваться в любую минуту и привести к внутреннему кровотечению.

Удалить клубок сосудов хирургом не удалось из-за риска осложнений. Однако они нашли другой выход и провели малоинвазивную процедуру – эмболизацию.

В поражённый участок печёночной артерии ввели эмболизаторные сферы. Это позволило закупорить сосуды и опухоль уменьшилась.

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