Создатели «Бессмертного полка» попросили не связывать их с будущими акциями

Создатели «Бессмертного полка» попросили не связывать их с будущими акциями
Создатели «Бессмертного полка» попросили не связывать их с будущими акциями
Сегодня, 19:36ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
«Бессмертный полк» отошел от своего первоначального смысла – туда начали приплетать спецоперацию в Украине

Основатели акции «Бессмертного полка» попросили больше не связывать их со следующими мероприятиями, потому что пропал первоначальный смысл.

«К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл «Бессмертного полка» явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице», - говорится на сайте проекта.

Ранее власти начали призывать выходить на шествия с фотографиями погибших в Украине российских военных.

Напомним, что движение «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске – его придумали и организовали журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев.

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