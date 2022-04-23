Создатели «Бессмертного полка» попросили не связывать их с будущими акциями

«К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл «Бессмертного полка» явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице», - говорится на сайте проекта.