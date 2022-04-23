В Центре занятости опровергли дискриминацию Зеленского из Новосибирска

В Центре занятости опровергли дискриминацию Зеленского из Новосибирска
В Центре занятости опровергли дискриминацию Зеленского из Новосибирска
Сегодня, 16:19ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Житель Новосибирска Сергей Зеленский объявил голодовку из-за дискриминации, потому что он однофамилец президента Украины

В Центре занятости населения города Новосибирска опровергли дискриминацию Сергея Зеленского по фамилии при трудоустройстве.

«Зеленский получал отказы от потенциальных работодателей по объективным причинам, никак не связанным с его фамилией, что подтверждается отметками работодателей на выданных гражданину направлениях на работу», - уточнили в центре.

В Минтруда Новосибирской области поступило обращение гражданина по фамилии Зеленский, на которое будет дан официальный ответ в установленные сроки.

Напомним, что житель Новосибирска Сергей Зеленский объявил голодовку на 10 дней в знак протеста из-за того, что он не может устроиться на работу, потому что работодатели считают его родственником президента Украины Владимира Зеленского.

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