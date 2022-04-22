Зеленский из Новосибирска объявил голодовку на 10 дней за дискриминацию фамилии

Однофамилец президента Украины не может найти работу в Новосибирске – его нигде не берут по политическим причинам

Житель Новосибирска Сергей Зеленский объявил голодовку на 10 дней в знак протеста из-за того, что он не может устроиться на работу, потому что работодатели считают его родственником президента Украины Владимира Зеленского. Сергею Зеленскому 45 лет – он инвалид третьей группы, а родился и провел всю жизнь в Новосибирске. Однако в его семья был прадед-казак, который жил в деревне под Киевом. Раньше он всегда гордился своей фамилией, но после начала спецоперации она стала его проклятием. «Я в любое место прихожу — и слышу этот вопрос – «А ты не родственник?». Сейчас был в администрации нашего губернатора, и мне охранник сказал: а, это у вас такая же фамилия, как у «наркомана с Украины», - сказал Сергей. Он уточнил, что как только он проходит собеседование, сразу начинаются разговоры о политике. Он даже приходил год назад устраиваться электромонтером в 1-ю городскую больницу, но инженер ему сказал – «А что тебе родственник не поможет?». Сергей ищет работу через Центр занятости, но везде получает отказы – за последние 1,5 месяца Зеленский побывал на трех собеседованиях. Он пытался устроиться в ООО «РЖД-Техсервис», в Дирекцию аварийно-восстановительных средств Западно-Сибирской железной дороги, а также кладовщиком в Новосибирском метрополитене. В каждом из собеседований поднимался вопрос о родстве с президентом Украины. Зеленский будет отказываться от еды сначала на трое суток, а если это не поможет, то еще на десять дней – он об этом даже известил губернатор Новосибирской области Андрея Травникова. Всего требований у инвалида четыре: Оплата за переобучение на программиста в связи с отсутствием рабочих мест в Новосибирске для граждан с фамилией «Зеленский»; Выделение бюджетных средств в размере 10 млн рублей единоразово и 3 млн рублей ежегодно, а также помещения по улице 1905 года, 12 на организацию детского кружка по изготовлению ручного инструмента; Проведение комплексной проверки квотируемых рабочих мест на всех предприятиях региона; Прекратить проявления внутреннего фашизма и нацизма на территории субъекта Федерации по отношению к коренному населению Сибири по признакам "украинец". При этом у него есть есть справка о том, что он абсолютно психически здоров – он обследовался на прошлой неделе, сообщает НГС.

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