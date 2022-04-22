Зеленский из Новосибирска объявил голодовку на 10 дней за дискриминацию фамилии

Зеленский из Новосибирска объявил голодовку на 10 дней за дискриминацию фамилии
Зеленский из Новосибирска объявил голодовку на 10 дней за дискриминацию фамилии
Сегодня, 17:43ОбществоАлександр КондратьевФото: Инцидент Новосибирск
Однофамилец президента Украины не может найти работу в Новосибирске – его нигде не берут по политическим причинам

Житель Новосибирска Сергей Зеленский объявил голодовку на 10 дней в знак протеста из-за того, что он не может устроиться на работу, потому что работодатели считают его родственником президента Украины Владимира Зеленского.

Сергею Зеленскому 45 лет – он инвалид третьей группы, а родился и провел всю жизнь в Новосибирске. Однако в его семья был прадед-казак, который жил в деревне под Киевом. Раньше он всегда гордился своей фамилией, но после начала спецоперации она стала его проклятием.

«Я в любое место прихожу — и слышу этот вопрос – «А ты не родственник?». Сейчас был в администрации нашего губернатора, и мне охранник сказал: а, это у вас такая же фамилия, как у «наркомана с Украины», - сказал Сергей.

Он уточнил, что как только он проходит собеседование, сразу начинаются разговоры о политике. Он даже приходил год назад устраиваться электромонтером в 1-ю городскую больницу, но инженер ему сказал – «А что тебе родственник не поможет?».

Сергей ищет работу через Центр занятости, но везде получает отказы – за последние 1,5 месяца Зеленский побывал на трех собеседованиях. Он пытался устроиться в ООО «РЖД-Техсервис», в Дирекцию аварийно-восстановительных средств Западно-Сибирской железной дороги, а также кладовщиком в Новосибирском метрополитене. В каждом из собеседований поднимался вопрос о родстве с президентом Украины.

Зеленский будет отказываться от еды сначала на трое суток, а если это не поможет, то еще на десять дней – он об этом даже известил губернатор Новосибирской области Андрея Травникова.

Всего требований у инвалида четыре:

  1. Оплата за переобучение на программиста в связи с отсутствием рабочих мест в Новосибирске для граждан с фамилией «Зеленский»;
  2. Выделение бюджетных средств в размере 10 млн рублей единоразово и 3 млн рублей ежегодно, а также помещения по улице 1905 года, 12 на организацию детского кружка по изготовлению ручного инструмента;
  3. Проведение комплексной проверки квотируемых рабочих мест на всех предприятиях региона;
  4. Прекратить проявления внутреннего фашизма и нацизма на территории субъекта Федерации по отношению к коренному населению Сибири по признакам "украинец".

При этом у него есть есть справка о том, что он абсолютно психически здоров – он обследовался на прошлой неделе, сообщает НГС.

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