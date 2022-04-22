Боевые действия на Украине 22 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», - заявил президент. «Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».