Боевые действия на Украине 22 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Уничтожено до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 21 апреля, официальный представитель ведомства, генерал Игорь Конашенков.
Авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения под городом Запорожье.
Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 450 объектов противника. В том числе: 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково, Новая Дмитровка Харьковской области.
21 апреля Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе на встрече с министром обороны. Шойгу доложил, что завод удастся взять через три-четыре дня.
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», - заявил президент. «Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».
Украинским военнослужащим, остающимся на территории «Азовстали» снова предложено сдаться. Президент РФ гарпнтирует им жизнь и достойное обращение.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и других боевых бронированных машин, 266 установки реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет.
По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.