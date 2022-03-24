Люди стали покупать дорогие товары в сексшопе Новосибирска

Жители Новосибирска скупают дорогие технологические товары из сексшопа на фоне наступающего кризиса в России. Об этом Atas.info 24 марта сообщили в Sex Shop «For You».
«Спрос на дорогостоящие и сложно технологичные вещи западного производства вырос. Люди покупают то, что давно хотели, пока цены выросли несильно», - сказали в компании.
В организации отметили, что интимные лубриканты тоже стали скупать в магазине в больших объемах.
Напомним, что новосибирцы начали покупать дешевые презервативы, а более качественные варианты оказались не так востребованы.