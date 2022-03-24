Люди стали покупать дорогие товары в сексшопе Новосибирска

Люди стали покупать дорогие товары в сексшопе Новосибирска
Люди стали покупать дорогие товары в сексшопе Новосибирска
Сегодня, 17:20ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Новосибирцы начали скупать дорогостоящие западные товары из сексшопа в Новосибирске

Жители Новосибирска скупают дорогие технологические товары из сексшопа на фоне наступающего кризиса в России. Об этом Atas.info 24 марта сообщили в Sex Shop «For You».

«Спрос на дорогостоящие и сложно технологичные вещи западного производства вырос. Люди покупают то, что давно хотели, пока цены выросли несильно», - сказали в компании.

В организации отметили, что интимные лубриканты тоже стали скупать в магазине в больших объемах.

Напомним, что новосибирцы начали покупать дешевые презервативы, а более качественные варианты оказались не так востребованы.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы