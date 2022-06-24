Куда лететь в июне-2022: ТОП-5 мест для отдыха у жителей Новосибирска

Куда лететь в июне-2022: ТОП-5 мест для отдыха у жителей Новосибирска
Куда лететь в июне-2022: ТОП-5 мест для отдыха у жителей Новосибирска
24 июня, 09:57ОбществоФото: atas.info

Новосибирцы чаще всего выбирали Киргизию для отдыха в июне-2022

Одним из самых популярных мест для отдыха среди новосибирцев оказалась Киргизия. Аналитики «Яндекс.Путешествий» выяснили, куда сибиряки чаще всего летают в июне 2022 года.

Жители Новосибирска в первый месяц лета летают в Среднюю Азию, а именно – в Киргизию. Кроме того, в топ-5 зарубежных направлений для отдыха вошли Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Турция, а в топ-10 — Белоруссия, Мальдивы, Греция, Таиланд и Черногория.

В среднем, цена за перелет из Новосибирска и обратно обойдется путешественнику бюджетно – в 17 950 рублей. А вот те, кто любит побогаче, заплатили 107 тысяч за отдых на Мальдивах.

В июне 2022 самое большое число путешествий пришлось на Россию – почти 90%, а вот на ближнее зарубежье всего 8%, на страны дальнего – 2%. Среди российских направлений лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

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