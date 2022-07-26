Курсанты НВВКУ под Новосибирском отогнали поэта от танка собаками

Курсанты НВВКУ под Новосибирском отогнали поэта от танка собаками
Курсанты НВВКУ под Новосибирском отогнали поэта от танка собаками
Вчера, 14:19ОбществоФото: Страница Максима Федина ВКонтакте
Поэт Максим Федин пожаловался министру обороны РФ Сергею Шойгу на курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Якобы ночью на него спустили собак, когда он фотографировался с танком на территории учреждения.

В письме Федин рассказал, что около часа ночи прогуливался по Новосибирску со своей поклонницей. Когда дошли до НВВКУ, решили, как настоящие патриоты сфотографироваться с танком для соцсетей.

«Танк находился в 10 метрах от проходной, где находились военные. Эти военные из хулиганских, или иных убеждений спустили на нас 2-х боевых собак. Они с лаем набросились на нас, а мы, чтобы спастись залезли на танк», - говорится в письме, опубликованном на странице во «ВКонтакте» Максима Федина.

Автор публикации заявил, что поведение военных НВВКУ – недостойное. Собаками они довели до шокового состояния девушку, которая мечтала сделать снимки с легендарным танком. Федин попросил в письме министра обороны РФ Сергея Шойгу разобраться в ситуации.

Atas.info не удалось получить комментарий от представителей НВВКУ и ЦВО по факту произошедшего. Пока журналист пытался дозвониться до пресс-служб ведомств, поэт Максим Федин удалил все записи об инциденте и письмо. Вероятно, этому поспособствовали комментаторы, которые раскритиковали поведение самого автора поста. Позиция комментаторов явно не совпадала с позицией автора послания – НВВКУ не то учреждение, где можно запросто фотографироваться ночью. Это режимный объект, и с этим необходимо считаться.

Обновлено: через несколько часов после публикации Atas.info с нами связался Максим Федин. Как оказалось, ему позвонили представители НВВКУ.

"Они извинились и сказали, что будут держать собак на привязи".

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская областьживотные
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы