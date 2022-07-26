Курсанты НВВКУ под Новосибирском отогнали поэта от танка собаками

Поэт Максим Федин пожаловался министру обороны РФ Сергею Шойгу на курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Якобы ночью на него спустили собак, когда он фотографировался с танком на территории учреждения.

В письме Федин рассказал, что около часа ночи прогуливался по Новосибирску со своей поклонницей. Когда дошли до НВВКУ, решили, как настоящие патриоты сфотографироваться с танком для соцсетей. «Танк находился в 10 метрах от проходной, где находились военные. Эти военные из хулиганских, или иных убеждений спустили на нас 2-х боевых собак. Они с лаем набросились на нас, а мы, чтобы спастись залезли на танк», - говорится в письме, опубликованном на странице во «ВКонтакте» Максима Федина. Автор публикации заявил, что поведение военных НВВКУ – недостойное. Собаками они довели до шокового состояния девушку, которая мечтала сделать снимки с легендарным танком. Федин попросил в письме министра обороны РФ Сергея Шойгу разобраться в ситуации. Atas.info не удалось получить комментарий от представителей НВВКУ и ЦВО по факту произошедшего. Пока журналист пытался дозвониться до пресс-служб ведомств, поэт Максим Федин удалил все записи об инциденте и письмо. Вероятно, этому поспособствовали комментаторы, которые раскритиковали поведение самого автора поста. Позиция комментаторов явно не совпадала с позицией автора послания – НВВКУ не то учреждение, где можно запросто фотографироваться ночью. Это режимный объект, и с этим необходимо считаться. Обновлено: через несколько часов после публикации Atas.info с нами связался Максим Федин. Как оказалось, ему позвонили представители НВВКУ. "Они извинились и сказали, что будут держать собак на привязи".

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