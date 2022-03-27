Мама двойняшек из Новосибирской области собирает миллионы просмотров в TikTok

Мама двойняшек из Новосибирской области собирает миллионы просмотров в TikTok
Мама двойняшек из Новосибирской области собирает миллионы просмотров в TikTok
Сегодня, 10:43ОбществоФото: pixabay.com
Сотни пользователей умиляются милыми видео с маленькими детьми.

В Новосибирской области в поселке Краснообск мама-блогер снимает на видео своих детей и набирает миллионы просмотров в TikTok. Полина Цюзик ведет блог в социальных сетях.

Фото:@polina.dablmom

27-летняя Полина является мамой двойняшек. Ее сыновьям – год. В 2021 году она решила снять на видео в TikTok своих детей. Милые кадры сразу же залетели в рекомендации. До этого Полина работала мастером маникюра и подрабатывала туроператором. Затем она решила вести свой блог на тему туризма, но после того, как видео с ее двойняшками стало популярным – девушка решилась вести семейный блог.

Полина рассказала, что в TikTok она зарабатывала на рекламе. Однако теперь, когда видео на платформе запретили публиковать, она лишилась заработка. Ранее в ее роликах иногда была реклама детских подгузников и детского питания, пишет НГС.

Мама-блогер снимает видео на разные темы. Например, как она одевает своих сыновей на прогулку, как едят ее двойняшки, а также рассказывает смешные истории из их жизни. Сейчас у Полины 54 тысячи подписчиков. На ее роликах тысячи и миллионы просмотров. Сотни пользователей оставляют множество положительных комментариев и умиляются жизни с двойняшками.

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