Новосибирец отсудил 10 тысяч рублей за некачественную воду

Новосибирец отсудил 10 тысяч рублей за некачественную воду
Новосибирец отсудил 10 тысяч рублей за некачественную воду
Сегодня, 16:27ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Житель поселка Коченево Новосибирской области смог получить в качестве компенсации 10 000 рублей за некачественную холодную воду. Об этом говорится на сайте районного суда.

Выяснилось, что в его доме с 2018 года воду не обезжелезивают и из-за этого ухудшается её качество. Это подтвердила экспертиза.

По данным суда, первая проверка в 2019 году показала нарушение СанПиН о питьевой воде. Однако требования со временем поменялись и пришлось делать новое исследование год назад.

Суд постановил выплатить мужчине 10 тысяч рублей за моральный вред.

Напомним, ранее жители нескольких районов Новосибирска жаловались на тухлый запах воды.

«Доказано превышение ПДК цветности в 1,11 раза, мутности в 1,6 раз, железа в 1,9 раза», – уточняется в картотеке Коченёвского суда.

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