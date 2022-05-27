Премию имени Юрия Бугакова получат лучшие аграрии Новосибирской области

В Новосибирской области учредили премию имени Юрия Бугакова, который много лет возглавлял племзавод "Ирмень". Ее будут вручать за достижения в агропромышленной сфере

Решение об учреждении премии имени Юрия Бугакова приняло Законодательное собрание Новосибирской области. Раз в год ее будут вручать одному человеку, чья работа в агропромышленном комплексе региона будет признана наиболее значимой. Размер премии составит 200 тысяч рублей, лауреатом можно стать только один раз. Бугаковская премия станет второй по значимости после региональной Госпремии, размер которой составляет 300 тысяч рублей. Юрий Бугаков на протяжении нескольких десятилетий возглавлял племзавод "Ирмень" и добился исключительных результатов, хозяйство входило в число лучших сельхозпредприятий России. Пять раз был избран в состав областного Законодательного собрания. Юрий Бугаков ушел из жизни 30 декабря 2020 года. Ранее мы рассказывали о том, что посевная кампания-2022 в Новосибирской области идет высокими темпами. Аграрии уже засеяли более одного миллиона гектаров, что составляет более половины от плана. Всего в намечено засеять немногим более 2 миллионов гектаров. В лидерах посевной этого года Маслянинский и Убинский районы.

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