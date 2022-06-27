Грибники вышли на сбор лисичек в Новосибирской области – они назвали урожайные места

Несколько ведер лисичек и белых грибов насобирал новосибирец в Убинском районе. А дикую землянику и подберезовики грибники находили в Первомайском районе города.
Одной сибирячке удалось отыскать подосиновики, маслята, сыроежки и даже опята в лесу под Пашино. Также другие похвастались урожаем лисичек, собранных в Раздольном.
Как отметили любители «тихой охоты», в конце июня выдалась благоприятная погода для грибов. Жара сменялась ливнями и появлялись грибные поляны.
Ещё в начале лета жители Новосибирской области жаловались на то, что не могут найти в лесах грибы. Во всём они винили засушливую погоду. Вместо грибов "охотники" собирали ягоду и сосновые шишки, из которых делали варенье.