Грибники вышли на сбор лисичек в Новосибирской области – они назвали урожайные места

Грибники вышли на сбор лисичек в Новосибирской области – они назвали урожайные места
Грибники вышли на сбор лисичек в Новосибирской области – они назвали урожайные места
27 июня, 12:34ОбществоФото: Грибы и грибные места Новосибирска и НСО

Первые лисички появились в лесах Новосибирской области

Новосибирские грибники нашли первые поляны лисичек на минувших выходных. Своим урожаем сибиряки поделились в социальных сетях.

Несколько ведер лисичек и белых грибов насобирал новосибирец в Убинском районе. А дикую землянику и подберезовики грибники находили в Первомайском районе города.

Одной сибирячке удалось отыскать подосиновики, маслята, сыроежки и даже опята в лесу под Пашино. Также другие похвастались урожаем лисичек, собранных в Раздольном.

Как отметили любители «тихой охоты», в конце июня выдалась благоприятная погода для грибов. Жара сменялась ливнями и появлялись грибные поляны.

Ещё в начале лета жители Новосибирской области жаловались на то, что не могут найти в лесах грибы. Во всём они винили засушливую погоду. Вместо грибов "охотники" собирали ягоду и сосновые шишки, из которых делали варенье.

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