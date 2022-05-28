Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище в выходные 27-28 мая

Жаркие выходные в Новосибирске наступили, поэтому многие собираются поехать на пляж в надежде, что вода уже теплая. Так и есть, температура воды в водоемах достигла уже от 16 до 18 градусов.

Температура воды в реке Обь в Новосибирске составляет 16,6 градусов. При этом Обское море (водохранилище) теплее – 18,7 градусов. Многие считают такую температуру уже вполне привлекательной для купания, но на самом деле купальный сезон стартует с отметки в +22 градуса. Официальное открытие пляжей в этом году запланировано на 1 июня – их почистят, уберут опасные предметы со дна. Напомним, что купание в холодной воде может привести к печальным последствиям – конечно могут онеметь, выплыть в таких обстоятельствах очень трудно, а у некоторых начинаются проблемы с дыханием.

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