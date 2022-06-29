Как Россия освободила Балканы

Османская империя пришла на Балканы еще в XIV веке. Не выдержав сопротивления, некогда великие славянские королевства пали одно за другим, их территории вошли в состав Османской империи, христианские народы оказались подчинены мусульманским правителям на долгие годы. Многовековое османское владычество сильно повлияло на жизнь балканских христиан, многие люди сменили веру, однако окончательно ассимилироваться и превратиться в исламский регион Балканы так и не смогли. Национальное возрождение началось еще в XVIII столетии, а в XIX веке балканские христиане взяли в руки оружие и, восстание за восстанием, принялись добывать себе свободу от турецкого господства.
На протяжении всего столетия Россия старалась помогать христианским народам в их борьбе за независимость. Россия была последней славянской, и, что немаловажно, православной страной, которая не входила в состав католических империй Запада или исламской империи Востока. Именно поэтому российское общество считало себя флагманом национального освобождения на Балканах. В 70-х годах XIX столетия тысячи русских солдат и офицеров отправлялись добровольцами на Балканы. Лев Толстой отправляет в Сербию добровольцем героя своего романа Алексея Вронского; главнокомандующим сербской армией в войне 1876—1877 годов является приглашенный русский генерал Михаил Черняев и так далее. Но не все люди способны, взяв в руки оружие и рискуя жизнью, защищать чужую свободу. Многие стремились помочь более мирными методами, именно так в 1858 году было организовано Славянское благотворительное общество, которое занималось тем, что помогало угнетенным славянам, перевозило многих в Россию и всячески стремилось укреплять православие на Балканах, но даже этой помощи было мало.
В 1875 году в еще турецкой Герцеговине христиане подняли восстание, их поддержала уже свободная Сербия, и началась Сербско-турецкая война. Для Балкан восстание в Герцеговине было лишь поводом, Османская империя рушилась, и война за независимость балканских христиан стала лишь вопросом времени. Уже весной 1876 года вспыхнуло Апрельское восстание в Болгарии, которое было жестоко подавлено. Турки убили больше 40 тысяч мирных болгар, их «подвиги» были задокументированы и попали в газеты. После этого момента не только российское общество требовало войны, но и западные страны больше не возражали против военного вмешательства.
«Первое сербское восстание начала 19 века, шло при жесточайшем сопротивлении османских властей. Только военное и политическое вмешательство России позволило этому восстанию, в конце концов, завершиться относительным успехом. А почему относительным, потому что это было все-таки не полная независимость. Тем не менее, Сербия стала первой славянской страной, которая благодаря участию России получила государственное самоопределение на Балканском полуострове».
Александр Вершинин, кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета МГУ
Россия требовала от Османской империи отпустить славянские народы, была созвана Константинопольская конференция, на которой представитель России граф Николай Игнатьев, в будущем прозванный на Балканах «графом всех болгар», произнес знаменитую фразу: «Автономия или анатомия», подразумевая, что если славянским народам не будет предоставлена свобода, то они добудут ее сами, но уже с помощью России. Турция выбрала «анатомию» и началась Русско-турецкая война 1877—1878 годов. В России войну восприняли с восторгом, однако Александр II понимал, что это крайне рисковая затея. Силы были равны, а помощи от империй Запада ждать не приходилось, европейские державы под микроскопом наблюдали за целями России на Балканах и снабжали турецкие войска новейшим вооружением, поэтому Александр II не стремился расширить свою империю на юг — напротив, он искренне желал создать новое независимое государство. Для этого еще до войны из болгарской интеллигенции, оказавшейся в России, была создана Гражданская канцелярия, которая должна была управлять Болгарией после победы. Кроме того, сразу же после начала войны министр обороны Дмитрий Милютин начал создавать из болгарского ополчения настоящую дисциплинированную армию. Художник Николай Симаков создал «самарское знамя», которое сшили и передали ополченцам монахини Иверского монастыря, это был крайне важный идеологический шаг: Болгария не имела собственного знамени с момента турецкого завоевания, под самарским же знаменем ополченцы сражались и погибали в битвах при Шипке, Стара-Загоре и многих других сражениях.
Война продлилась год, русская армия потеряла почти каждого пятого солдата, но в итоге был заключен Сан-Стефанский мир, подписанный в одноименной деревне близ Константинополя. Позже условия этого мира будут опротестованы на Берлинском конгрессе, европейские державы не позволили России создать большого союзника на Балканах. После этого конгресса и Александр II, и все российское общество считали себя преданными Европой, именно из-за этого конгресса Александр III произнесет разошедшуюся в народе фразу: «У России только два союзника — армия и флот».
«Всё общественное мнение в Европе сочувствовало болгарам. Только европейские страны ничего не делали для того, чтобы помочь. Шла резня, Россия на самом деле могла бы не вмешиваться в эти события. Александр Второй прекрасно помнил, что такое Крымская война и не хотел её повторения. Но российское общественное мнение настояло, и Россия в эту войну втянулась, в войну тяжёлую для неё и, тем не менее, войну победоносную, которая фактически привела к созданию болгарской государственности».
Федор Гайда, доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ
Война обошлась Российской империи в очень серьезную сумму и в итоге обанкротила страну. Война началась в разгар банковского кризиса в стране, когда от неумелого руководства в кратчайшие сроки обанкротился каждый пятый банк в России. Государство пыталось спасти положение, поэтому берегло золотые и серебряные рубли, старалось расплачиваться бумажными ассигнациями. На территории России такая авантюра еще могла работать, но, когда войска пересекли Дунай, уберечь золотой запас от разорения уже не представлялось возможным. Ежемесячно армия требовала 3 миллиона золотом и 1 миллион серебром — на эту сумму можно было на три месяца нанять 800 тысяч батраков в самой России.
Кроме того, это была первая промышленная война. За 11 месяцев боевых действий русские солдаты выстреляли 25 миллионов патронов — это больше, чем в любой другой войне XIX века.
В мирное время на ВПК уходило не больше 25 % бюджета, во время войны эта сумма увеличилась вдвое. Расходы на войну с Турцией превысили все доходы империи за два последних года. Естественно, это привело к банкротству, Россия была вынуждена занимать на Западе деньги по очень невыгодным условиям.
Сама Болгария по итогам конгресса была разделена на Северную и Южную. Южная оставалась зависимой от Турции, а Северная становилась по-настоящему независимой страной. В Петербурге для этой Северной Болгарии была создана самая либеральная конституция в мире, причем создавали ее люди, которые не имели вообще никакой конституции в своей родной стране. Также русские войска оставались на территории страны в течение 9 месяцев, офицеры муштровали новую болгарскую армию, а генерал-губернаторы создавали государственный аппарат.
День, когда русские войска покинули Болгарию, в газетах отмечался как траурный, но не потому, что болгары так стремились жить под русским влиянием, а потому, что они воспринимали Россию как единственного защитника и помощника. Болгарии было очевидно, что с этого момента она остается с Турцией один на один, военной помощи от западных империй ждать бессмысленно.
Все страны Балканского полуострова являются суверенными, со своими границами, языком и культурой. Более 90 % сербов и 80 % болгар называют себя верующими православными христианами.
День подписания Сан-Стефанского мира сегодня считается национальным праздником в Болгарии. В стране поставлено более 400 памятников русским воинам-освободителям. В центре Софии стоит памятник Александру II, в болгарских учебниках истории он фигурирует как царь-освободитель.