В Новосибирске началась распродажа для сотрудников в IKEA

IKEA с 27 июня 2022 года проводит распродажу для своих сотрудников – она будет длиться до 5 июля. Информацию предоставили в пресс-службе компании.

В издании «АиФ-Новосибирск» узнали, что скидок для работников в шведском гипермаркете нет, но цены не выросли. При этом и обычные покупатели смогут приобрести себе товар с 5 июля 2022 года, но посетить IKEA они не смогут – это будет доступно только на Wildberries и «Яндекс.Маркет». Стоит отметить, интернет-магазины уже начали публиковать товары с шведского гипермаркета. Другие энтузиасты выставляют на «Авито» акулу за «космические» суммы, хотя раньше игрушка стоила всего 1500 рублей. Распродажа в IKEA будет длиться до того момента, пока не будет распродан весь товар.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter