В Новосибирске началась распродажа для сотрудников в IKEA

В Новосибирске началась распродажа для сотрудников в IKEA
В Новосибирске началась распродажа для сотрудников в IKEA
29 июня, 16:26ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
IKEA с 27 июня 2022 года проводит распродажу для своих сотрудников – она будет длиться до 5 июля. Информацию предоставили в пресс-службе компании.

В издании «АиФ-Новосибирск» узнали, что скидок для работников в шведском гипермаркете нет, но цены не выросли.

При этом и обычные покупатели смогут приобрести себе товар с 5 июля 2022 года, но посетить IKEA они не смогут – это будет доступно только на Wildberries и «Яндекс.Маркет».

Стоит отметить, интернет-магазины уже начали публиковать товары с шведского гипермаркета. Другие энтузиасты выставляют на «Авито» акулу за «космические» суммы, хотя раньше игрушка стоила всего 1500 рублей.

Распродажа в IKEA будет длиться до того момента, пока не будет распродан весь товар.

Материалы по теме:
санкцииикеа
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы