Новосибирцы пожаловались на огромную яму на лестнице возле поликлиники

Жительница Новосибирска Амелия пожаловалась на разбитую лестницу, ведущую к поликлинике №7 и детскому саду. Там образовалась огромная яма спустя несколько месяцев после ремонта асфальта.

Аварийная лестница, по словам девушки, находится на улице Стофато. По ней на свой страх и риск ежедневно спускаются новосибирцы, которые идут к поликлинике и детсаду. «Ощущение, что скоро и лестница уплывёт, как и этот асфальт. А его положили в конце мая этого года. Его просто смыло дождем. До этого там был крупный щебень, но с лестницей ничего не делали», - поделилась Амелия с Atas.info. Местные жители обеспокоены состоянием лестницы. Особенно им страшно за детей и пожилых людей, которые могут там покалечиться. Опаснее всего на ней будет зимой.

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