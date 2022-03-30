«Брат» и «Брат-2» бьют рекорды по просмотрам в кинотеатрах Новосибирска

«Брат» и «Брат-2» бьют рекорды по просмотрам в кинотеатрах Новосибирска
«Брат» и «Брат-2» бьют рекорды по просмотрам в кинотеатрах Новосибирска
Сегодня, 12:42ОбществоФото: Кинопоиск.ру
Культовые российские фильмы вышли в прокат на замену зарубежных картин 24 марта 2022 года.

Жители Новосибирска пересматривают фильмы «Брат» и «Брат-2» в кинотеатрах. Картины обрели новую популярность по итогам сборов от проката.

За несколько дней «Брат» собрал более 44 миллионов рублей. Так фильм Алексея Балабанова был признан одним из кассовых с начала 2022 года.

Отметим, легендарные российские боевики вернули в новосибирский кинопрокат из-за снятия зарубежных премьер. Однако это послужило всего лишь одним из поводов – другим является 25-летний юбилей «Брата».

Критики отмечают, что фильмы «выстрелили» благодаря патриотическому настрою в массах. Также из-за того, что в 1997 году картину не показывали на большом экране и пересчитать реальных зрителей не удавалось, пишет Сугроб.инфо.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы