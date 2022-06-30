Новосибирцы открыли сезон белых грибов в конце июня

Новосибирцы открыли сезон белых грибов в конце июня
Новосибирцы открыли сезон белых грибов в конце июня
Вчера, 18:15ОбществоФото: atas.info
Белые грибы начали прорастать в лесах Новосибирской области под конец июня 2022 года. Многие сибиряки уже их повстречали и рассказали о находках в социальных сетях.

Одна любительница тихой охоты призналась, что нашла белые грибы недалеко от села Плотниково под Новосибирском. Однако численность грибов пока мала, но на ужин добычи хватит.

«Белые грибы появляются в основном в июле и августе. Конец лета – самый пик. А так они могут расти вплоть до осени. Таким грибам нужна влага, а если место засушливое – они не покажутся. Благо у нас всю неделю идут дожди, так что надежда увидеть белые есть», - пояснила Atas.info заядлый грибник Надежда.

Фото:atas.info

Сибиряки рассказали, что находили белые грибы на окраине Искитима, в Ордынском районе и Академгородке. Но поляны ещё совсем крошечные из-за недавней жары.

Чтобы белый гриб плодоносил дальше, специалисты советуют ознакомиться с тем, как его правильно срывать. Именно осторожно прокручивать урожай, а не выдергивать из земли силой, чтобы не повредить грибницу.

Напомним, на этой неделе новосибирцы делились фотографиями маслят и первых лисичек. Они раскрыли места, где их можно собрать.

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