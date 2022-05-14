Главный тренер Андрей Мартемьянов продолжит работу с ХК «Сибирь» в сезоне 2022/23

Главное достижение нынешнего сезона - Андрею Мартемьянову удалось вывести хоккейную команду из Новосибирска в плей-офф КХЛ из дивизиона «Восток», чего новосибирская хоккейная дружина не могла добиться несколько лет. Но в розыгрыше Кубка Гагарина КХЛ выступление «Сибири» блестящим не назовешь – команда споткнулась уже в первом раунде, пропустив в следующий круг «Салават Юлаев» со счетом 1:4 в серии. Мартемьянов будет возглавлять «Сибирь» на посту главного тренера и в предстоящем сезоне хоккейной лиги.