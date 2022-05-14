Главный тренер Андрей Мартемьянов продолжит работу с ХК «Сибирь» в сезоне 2022/23

Главный тренер Андрей Мартемьянов продолжит работу с ХК «Сибирь» в сезоне 2022/23
Главный тренер Андрей Мартемьянов продолжит работу с ХК «Сибирь» в сезоне 2022/23
Сегодня, 16:20СпортФото: Сайт ХК "Сибирь"Андрей Мартемьянов вывел команду в плей-офф КХЛ
Андрей Мартемьянов сохранит пост главного тренера новосибирской хоккейной команды «Сибирь» и в будущем чемпионате КХЛ 2022/2023. О принятом решении - сохранить главного тренера в штабе «Сибири» - сообщил сайт хоккейного клуба 13 мая 2022.

Главное достижение нынешнего сезона - Андрею Мартемьянову удалось вывести хоккейную команду из Новосибирска в плей-офф КХЛ из дивизиона «Восток», чего новосибирская хоккейная дружина не могла добиться несколько лет. Но в розыгрыше Кубка Гагарина КХЛ выступление «Сибири» блестящим не назовешь – команда споткнулась уже в первом раунде, пропустив в следующий круг «Салават Юлаев» со счетом 1:4 в серии. Мартемьянов будет возглавлять «Сибирь» на посту главного тренера и в предстоящем сезоне хоккейной лиги.

Но точно будут изменения в тренерском штабе, так написано на официальном сайте новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».

Возраст Андрея Мартемьянова - 59 лет. До «Сибири» тренер добился известности по результатам работы с командами КХЛ: «Амуром» из Хабаровска и екатеринбуржским «Автомобилистом».

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