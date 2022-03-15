Турнир по ММА пройдет 20 марта в честь Дня Росгвардии под Новосибирском

Турнир по ММА пройдет 20 марта в честь Дня Росгвардии под Новосибирском
Турнир по ММА пройдет 20 марта в честь Дня Росгвардии под Новосибирском
Сегодня, 17:01СпортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Спортивные состязания пройдут на территории ЦСК «Вега» 20 марта в Бердске

10-й юбилейный турнир в рамках чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по смешанному единоборству (ММА) пройдет 20 марта в 15:00 в Бердске в честь Дня войск национальной гвардии.

Соревнования будут проводиться на территории Центрального спортивного комплекса «Вега» на улице Линейная, 3в, в Бердске.

Чемпионат проводится совместно с лигой «Hall of Fame», которая в рамках профессионального турнира «Быть Добру» проведёт четыре поединка.

Спортивное мероприятие пройдет с учетом соблюдения требований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

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