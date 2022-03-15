Турнир по ММА пройдет 20 марта в честь Дня Росгвардии под Новосибирском

10-й юбилейный турнир в рамках чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по смешанному единоборству (ММА) пройдет 20 марта в 15:00 в Бердске в честь Дня войск национальной гвардии.
Соревнования будут проводиться на территории Центрального спортивного комплекса «Вега» на улице Линейная, 3в, в Бердске.
Чемпионат проводится совместно с лигой «Hall of Fame», которая в рамках профессионального турнира «Быть Добру» проведёт четыре поединка.
Спортивное мероприятие пройдет с учетом соблюдения требований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.