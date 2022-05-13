Корпус для разработки вакцин от инфекций построили под Новосибирском

В новом корпусе «Научно-исследовательского института вирусологии» под Новосибирском ученые будут исследовать вирусы, включая возбудителей COVID-19. На основе результатов производить вакцины.
С 2013 года в ФИЦ ФТМ уже работает лаборатория, в которой изучают вирусы. Наши профессора давно сотрудничают с иностранными специалистами и совместно проводят ряд научных работ.
По словам Юрия Хрипко, новый корпус – это кластер платформ. Его оснастят системами вентиляции, утилизацией стоков и другими мерами безопасности.
Строительство здания начали ещё в 2020 году. Завершить работы планируют к концу этого года.
Напомним, ранее центр сообщал о запуске в Новосибирской области производства вакцин для животных. Из-за санкций стоимость ветеринарных препаратов выросла, также возник их дефицит.