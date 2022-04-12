Производство вакцин для животных запустят в Новосибирской области

Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) запустить производство ветеринарных средств и вакцин для импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
По данным предприятия, Россия уже столкнулась с дефицитом ветеринарных препаратов, а их стоимость выросла – это стало поводом для собственного производства.
В целях сделать качественные, не уступающие зарубежным, препараты для животных. Среди них – вакцины от инфекционного бронхита кур, болезни Ньюкасла, вирусов гриппов кур и другие.