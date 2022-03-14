WhatsApp ограничил для россиян пересылку сообщений – что происходит с мессенджером

WhatsApp ограничил отправку сообщений для пользователей из России

Мессенджер WhatsApp в рамках борьбы с фейками на тему ситуации в Украине ввёл новые жёсткие ограничения. В скором времени в приложении ожидается обновление, за которым последует лимит на пересылку сообщений.

По данным PRIMPRESS, в новой версии ограничили отправку SMS с пометкой «Часто пересылаемое сообщение». Для рассылки подобного сообщения в несколько чатов пользователю придётся повторять процедуру многократно. Это новая мера борьбы с фейками и мошенниками. Массовая пересылка в группы и чаты недоступна жителям России, Украины и Белоруссии. Однако личные сообщения одному человеку работают без ограничений. Новшество появилось вместе с новым обновлением WhatsApp из Google Play. Чтобы избежать запрета не рекомендуется качать новую версию. Когда полностью заблокирует WhatsApp на территории России В России 14 марта 2022 года полностью заблокировали Instagram, а ранее подобное произошло с Facebook. Активные пользователи интернет-сервисов задаются вопросом – когда их отключат от WhatsApp. Напомним, решение о блокировке популярных социальных сетей на территории нашей страны приняли Генпрокуратура РФ и Роскомнадзор. Это связано с разрешением компании владельца сервисов Meta Platforms Inc. пользователям в разных странах публиковать посты призывов к насилию по отношению к российским военным. Эксперты не сомневаются, что очередной мессенджер Meta попадёт под полную блокировку в ближайшее время. К тому же, российские правоохранительные органы уже возбудили против компании уголовное дело по факту экстремисткой деятельности. Недавно глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал заблокировать WhatsApp. По его мнению, россиянам должны запретить все ресурсы Meta. Пока специалисты гадают, пользователям сстаётся только ждать решения властей. Рассказываем, как перенести переписки из WhatsApp в Telegram Telegram является вторым по популярности мессенджером после WhatsApp. Многие российские блогеры и звёзды уже перешли в эту соцсеть из Instagram. В случае блокировки сообщения из WhatsApp можно легко перенести в телеграм. Для этого необходимо зайти в любой личный чат, кликнуть на три точки в правом верхнем углу, а затем нажать «Ещё». В настройках есть вкладка - «Экспорт чата», там необходимо выбрать перенос фото, видео и SMS. После выберите пользователя в Telegram – приложение завершит процедуру самостоятельно. Аналоги WhatsApp – топ мессенджеров на замену после блокировки Самый функциональный и популярный - Telegram. В приложении можно записывать голосовые сообщения, созваниваться с помощью видеокамеры на телефоне. Также есть стикеры и раздел по чатам. Известен в России мессенджер Viber. Этот ресурс практически идентичная копия WhatsApp. Россиянам напомнили о существовании таких социальных сетей, как ВКонтакте, Одноклассники. Там есть все необходимые функции – голосовые сообщения (однако ограничены по времени записи), звонки, создание нескольких чатов и групп, музыка, альбом для фотографий и видео. Первый более популярен у молодёжи, а второй – у людей зрелого возраста.

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