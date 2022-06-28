ТУАД выявил массовый брак дорожного покрытия в Новосибирской области

Напомним, ТУАД разрывает контракт с «СоюзДорСтрой» - они не починили трассу под Новосибирском. Ремонт на автодороге «К-19р» ведется уже 2 года – с 2020. На сегодняшний день работы исполнены лишь на 56%. Окончание работ было назначено на 1 октября 2021 года, но они до сих пор не выполнены.