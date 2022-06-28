ТУАД выявил массовый брак дорожного покрытия в Новосибирской области

Как рассказали в ТУАД, из 94 проб щебёночно-песчаной смеси не соответствует нормам 28 (27,9%). По асфальтобетону из 165 образцов брак обнаружили в 29 (17,6%). В асфальтобетонной смеси из 13 проб у 2 нашли нарушения (15,4%).
Кроме того, в 2021 году были испытаны 1 610 образцов, а в 2022-м планируют не менее 1 800. Контроль ведется как на дорогах, так и на мостах и водопропускных трубах.
Напомним, ТУАД разрывает контракт с «СоюзДорСтрой» - они не починили трассу под Новосибирском. Ремонт на автодороге «К-19р» ведется уже 2 года – с 2020. На сегодняшний день работы исполнены лишь на 56%. Окончание работ было назначено на 1 октября 2021 года, но они до сих пор не выполнены.