В Новосибирске назвали главные причины пробок на дорогах

В Новосибирске назвали главные причины пробок на дорогах
В Новосибирске назвали главные причины пробок на дорогах
4 июля, 13:50ТранспортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Стефанов назвал две причины пробок в Новосибирске.

Эксперт заявил, что когда дорога фактически не соответствует интенсивности движения, то начинаются автомобильные пробки. В Новосибирске возможно неправильная организация дорожного движения, регулировка фаз светофоров, распределение потоков на перекрестках, массовые нарушения ПДД, пишет Om1.ru.

Он считает, что правительство зря растрачивает миллиарды рублей на новые дороги – это не дает должного эффекта, ведь нужно оценивать показатели, а не освоение бюджеты. По его мнению, пробки могли бы пропасть, если бы общественный транспорт был комфортнее.

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