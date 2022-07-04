В Новосибирске назвали главные причины пробок на дорогах

Он считает, что правительство зря растрачивает миллиарды рублей на новые дороги – это не дает должного эффекта, ведь нужно оценивать показатели, а не освоение бюджеты. По его мнению, пробки могли бы пропасть, если бы общественный транспорт был комфортнее.