Водитель маршрутки в Бердске жестко забил пассажира арматурой и всех обматерил

Водитель маршрутки в Бердске жестко забил пассажира арматурой и всех обматерил
Водитель маршрутки в Бердске жестко забил пассажира арматурой и всех обматерил
Вчера, 15:26ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

Водитель маршрутки №3 избил арматурой пассажира в Новосибирской области

В Бердске Новосибирской области на выходных произошел вопиющий случай – водитель маршрутного такси оскорблял пассажиров, а затем и вовсе избил мужчину.

По словам очевидцев, все произошло 9 июля в маршрутке №3. Конфликт начался из-за того, что водитель не выпустил ребенка на остановке. Мужчине сделали замечание, и тогда агрессивный житель Бердска начал оскорблять пассажиров, в частности женщину.

«После этого досталось и женщине. Водитель начал её оскорблять и говорить: «А ты бухая, что вообще ездишь на общественном транспорте, как не стыдно, бессовестная!». Даже если женщина и была выпившая, то этого никто не заметил. Вела она себя адекватно! Женщина расплакалась и сказала водителю, что он хам»,

рассказали очевидицы изданию Бердск Online.

Уже на следующей остановке водитель хотел вытолкнуть сибирячку из маршрутки, но за нее вступился мужчина. Автомобилист не выдержал и достал из-под сидения арматуру и начал прилюдно его избивать. Свидетели сообщают, что пострадавшему явно потребовалась медпомощь. Сейчас на время выяснения обстоятельств разъяренного мужчину отстранили от работы.

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