Водитель маршрутки в Бердске жестко забил пассажира арматурой и всех обматерил

По словам очевидцев, все произошло 9 июля в маршрутке №3. Конфликт начался из-за того, что водитель не выпустил ребенка на остановке. Мужчине сделали замечание, и тогда агрессивный житель Бердска начал оскорблять пассажиров, в частности женщину.
«После этого досталось и женщине. Водитель начал её оскорблять и говорить: «А ты бухая, что вообще ездишь на общественном транспорте, как не стыдно, бессовестная!». Даже если женщина и была выпившая, то этого никто не заметил. Вела она себя адекватно! Женщина расплакалась и сказала водителю, что он хам»,
рассказали очевидицы изданию Бердск Online.
Уже на следующей остановке водитель хотел вытолкнуть сибирячку из маршрутки, но за нее вступился мужчина. Автомобилист не выдержал и достал из-под сидения арматуру и начал прилюдно его избивать. Свидетели сообщают, что пострадавшему явно потребовалась медпомощь. Сейчас на время выяснения обстоятельств разъяренного мужчину отстранили от работы.