Водитель маршрутки в Бердске жестко забил пассажира арматурой и всех обматерил

«После этого досталось и женщине. Водитель начал её оскорблять и говорить: «А ты бухая, что вообще ездишь на общественном транспорте, как не стыдно, бессовестная!». Даже если женщина и была выпившая, то этого никто не заметил. Вела она себя адекватно! Женщина расплакалась и сказала водителю, что он хам»,