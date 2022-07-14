50 новых низкопольных автобусов прибыли в Новосибирск

По данным муниципалитета, общественный транспорт купили в лизинг для МКП «Новосибгортранс». Они удобные для пассажиров, потому что без больших ступенек – на них жаловались пенсионеры.
«Когда вижу новый автобус, то буквально не хочу ехать, но старых по моему маршруту почти не осталось. С больными коленями залезть трудно, сидения высоко. Недавно была на Кузбассе, в маленьком городе, там автобусы низкопольные – сидения тоже на уровне», - рассказала в беседе с Atas.info сибирячка Ольга.
Уточняется, что 29 прибывших машин - НефАЗ 5299-30-57, ещё 21 автобус - НефАЗ 5299-30-56. В настоящий момент проходит процедура регистрации и оформление всех документов.