50 новых низкопольных автобусов прибыли в Новосибирск

50 новых низкопольных автобусов прибыли в Новосибирск
50 новых низкопольных автобусов прибыли в Новосибирск
Вчера, 19:11ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

50 новых автобусов привезли в Новосибирск

В среду, 13 июля в Новосибирск доставили 50 новых автобусов. Информацию подтвердили в мэрии.

По данным муниципалитета, общественный транспорт купили в лизинг для МКП «Новосибгортранс». Они удобные для пассажиров, потому что без больших ступенек – на них жаловались пенсионеры.

«Когда вижу новый автобус, то буквально не хочу ехать, но старых по моему маршруту почти не осталось. С больными коленями залезть трудно, сидения высоко. Недавно была на Кузбассе, в маленьком городе, там автобусы низкопольные – сидения тоже на уровне», - рассказала в беседе с Atas.info сибирячка Ольга.

Уточняется, что 29 прибывших машин - НефАЗ 5299-30-57, ещё 21 автобус - НефАЗ 5299-30-56. В настоящий момент проходит процедура регистрации и оформление всех документов.

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