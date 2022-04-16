На два дня закроется маршрут трамвая №13 в Новосибирске

Вчера в 23.00 закрылось движение трамвайного маршрута №13. А уже сегодня организована работа дополнительного маршрута № 14к «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе».
Такие изменения связаны с капитальным ремонтом теплотрассы на улице Серебренниковской.
С 17 апреля до 1 сентября на участке ул. Серебренниковской от здания № 5 до здания № 42 для трамваев маршрута № 13 будет организовано реверсивное движение по однопутному трамвайному пути.
Добавим, ранее стало известно, что в Новосибирске перекроют дороги на церковные праздники. Так, дороги будут перекрыты во время празднования Пасхи, Радоницы и Троицы.