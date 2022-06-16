Новосибирск получит 58 новых троллейбусов по федеральной программе

Заявка мэрии Новосибирска на поставку нового пассажирского электротранспорта заняла первое место в федеральном конкурсе в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Первые машины выйдут на улицы города до конца 2022 года

58 новых троллейбусов с автономным ходом получит муниципалитет Новосибирска в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Городская заявка на поставку пассажирского транспорта заняла первое место в конкурсе, где участвовали 48 регионов России. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе еженедельной встречи с журналистами. В Новосибирске хотят построить трамвайную линию до Южно-Чемского жилмассива Заявка была удовлетворена не полностью, изначально в ней было указано 110 машин. Однако 9 новых троллейбусов город получит до конца текущего года. Они выйдут на маршрут № 36, соединяющий МЖК и вокзал Новосибирск-Главный, сообщил Локоть. Марку машин глава муниципалитета уточнить затруднился, но сообщил, что троллейбусы будут отечественного производства.

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