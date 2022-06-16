Новосибирск получит 58 новых троллейбусов по федеральной программе

58 новых троллейбусов с автономным ходом получит муниципалитет Новосибирска в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Городская заявка на поставку пассажирского транспорта заняла первое место в конкурсе, где участвовали 48 регионов России. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе еженедельной встречи с журналистами.
Заявка была удовлетворена не полностью, изначально в ней было указано 110 машин. Однако 9 новых троллейбусов город получит до конца текущего года. Они выйдут на маршрут № 36, соединяющий МЖК и вокзал Новосибирск-Главный, сообщил Локоть. Марку машин глава муниципалитета уточнить затруднился, но сообщил, что троллейбусы будут отечественного производства.