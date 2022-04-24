Автобусы № 28 вернулись на улицу Толмачевскую в Новосибирске

Автобусы № 28 вернулись на улицу Толмачевскую в Новосибирске
Автобусы № 28 вернулись на улицу Толмачевскую в Новосибирске
Сегодня, 11:50ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
На плохое состояние дороги по улице Толмачевская жаловались пассажиры автобуса № 28.

В Новосибирске на маршрут по улице Толмачевской вернут автобусы № 28. Городские власти не планировали ремонтировать на этом участке дороги в 2022 году.

В мэрию часто приходили обращения от пассажиров, которые жаловались на то, что водители их высаживали за несколько остановок. Якобы они отказывались ехать по улице Толмачевской из-за состояния дорог.

При этом в мэрии отметили, что в 2022 году по ремонту разбитой проезжей части там планов нет. Однако около 1,15 км дорожного полотна восстановят по гарантии.

Городские власти сообщали, что проблемами улицы Толмачевской являются выбоины и колеи.

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