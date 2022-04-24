Автобусы № 28 вернулись на улицу Толмачевскую в Новосибирске

В Новосибирске на маршрут по улице Толмачевской вернут автобусы № 28. Городские власти не планировали ремонтировать на этом участке дороги в 2022 году.
В мэрию часто приходили обращения от пассажиров, которые жаловались на то, что водители их высаживали за несколько остановок. Якобы они отказывались ехать по улице Толмачевской из-за состояния дорог.
При этом в мэрии отметили, что в 2022 году по ремонту разбитой проезжей части там планов нет. Однако около 1,15 км дорожного полотна восстановят по гарантии.
Городские власти сообщали, что проблемами улицы Толмачевской являются выбоины и колеи.