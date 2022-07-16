Самолеты из Новосибирска в Кемерово будут летать в два раза чаще

Авиакомпания S7 увеличивает число рейсов между Новосибирском и Кемерово. Полеты будут выполнять шесть раз в неделю

С воскресенья, 17 июля, авиакомпания S7 увеличивает частоту рейсов между Новосибирском и Кемерово с трех до шести в неделю. Вылеты будут осуществлять каждый день, за исключением субботы. На линии будет задействованы лайнеры Embraer-170, вмещающие 78 пассажиров. Вылет из Новосибирска запланирован в 11:10, в Кемерове самолет приземлится в 12:05. Обратный рейс – в 12:45 с посадкой в Новосибирске через 50 минут. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 2 155 рублей, говорится на сайте авиакомпании.

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