Два года условно за дебош в самолете до Магадана получил житель Новосибирска

Два года условно за дебош в самолете до Магадана получил житель Новосибирска
Два года условно за дебош в самолете до Магадана получил житель Новосибирска
Вчера, 12:57ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

Жителя Новосибирска осудили за дебош в самолете

Жителя города Новосибирск осудили за хулиганство в самолете, который следовал до Магадана. Информацию подтвердили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел осенью 2021 года в самолете Новосибирск – Магадан. Сибиряк был агрессивен, курил и со всеми ругался. В итоге выходки 36-летнего мужчины пресекли, и его арестовала полиция, так как пассажир создавал угрозу безопасности полета.

На него возбудили уголовное дело по факту хулиганства на воздушном транспорте. Суд приговор дебошира к 2 годам лишения свободы условно.

Напомним, ранее самолет из Новосибирска в Сочи вылетел с задержкой из-за кондиционера. Специалисты объяснили, что задержка была связана с неисправной системой кондиционирования – без этого судно никак не могло лететь. В итоге пришлось уходить обратно на рулежку.

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