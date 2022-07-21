Два года условно за дебош в самолете до Магадана получил житель Новосибирска

По данным ведомства, инцидент произошел осенью 2021 года в самолете Новосибирск – Магадан. Сибиряк был агрессивен, курил и со всеми ругался. В итоге выходки 36-летнего мужчины пресекли, и его арестовала полиция, так как пассажир создавал угрозу безопасности полета.